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实用款节日美甲今天做 礼物还不随时有

2017年12月24日 09:43 新浪时尚
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　　导语：再过一周就到新年啦，除了装饰自己的房间，让过年气氛更浓些外，也要好好的妆点一下自己。这时做个blingbling的美甲简直再好不过啦！（来源：时尚芭莎）

　　颜色对对碰  打造最Swag的节日美甲！

　　红、绿、金、银这四种颜色可谓是节日中不可缺少的色彩！同样，它们也是你在做美甲时的必备颜色，别看这四种颜色单用起来有些单调，但当它们组合在一起却相当的别致~

　　红+绿

　　喜欢低调简单款的小公举，可以用透明指甲油为底，再用红绿两种颜色的亮片打造出抽象的迷你圣诞树，最后再用水钻及小星星图案进行点缀，非常吸精哟~

　　绿+白

　　除了红色，绿色和白色也是绝配！以墨绿色或白色随机作为底色，再搭配少量金色用以辅助，整个美甲的颜色不超过三种，整体不会太夸张，又带点儿酷酷的感觉。

　　金+红

　　低调奢华有内涵说得就是这款！用极简的亮金色线条勾勒出抽象的形状，可以说是相当显高级~

　　抽象焰火款

　　Step1：先在指甲的边缘处涂抹少量的红色指甲油，然后用牙签或者是美甲工具向指甲的上端进行勾画。

　　Step2：等干透后，再用美甲工具蘸取适量的金色，按照相同的方向进行勾画，最后再涂上透明指甲油，就完成啦~

　　银色+冰蓝色

　　最后这组配色，答应本芭一定要去尝试一下！银色搭配冰蓝色，冰雪奇缘的同款雪花就此诞生啦~不管是抽象还是具象款雪花，都能为你的指尖增添一丝浪漫。

　　浪漫雪花款

　　Step1：先用亮片蓝色指甲油涂满整个指甲作为打底色，注意要少量多次哦，干透再涂第二层，要不然会涂花的。

　　Step2：涂完第一层透明甲油后，将雪花图案的美甲纸附在指甲上，然后再涂一层银色指甲油，最后将纸揭下后涂抹透明亮油，就OK啦~

标签: 美甲节日

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