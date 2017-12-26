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一切都能擦出火花的季节如何“防”静电

2017年12月26日 06:30 新浪时尚
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　　导语：冬天，一个适合和一切擦出火花的季节……虽然，静电对人体没任何实质性伤害。不过，噼噼啪啪被电的瞬间还是有点儿疼的。所以，咱也得掌握几个防静电的小技能保护自己。（来源：YOKA时尚网）

　　如何对付冬日恼人的静电

　　对付冬日恼人的静电，我们一般可以采取“防”和“放”两种应对方式。

　　头发静电

　　头发静电

　　“头发全都飞起来，甚至全部黏在了脸上”对吧，这种情况是不是经常发生？

　　使用护发产品

　　冬季建议每次洗头都使用护发产品。除了一般的护发素，还可以在头发上涂抹护发精油，给予头发有效的营养和滋润。

　　梳头

　　梳头时，将梳子弄湿（营养水比自来水更好），或先喷湿头发再梳，都是消除静电的直接措施。另外建议使用防静电梳子、木质或者角质的梳子。

　　吹头发

　　在头发风干过程中，损伤我们秀发的诱因主要是高温，过高的温度持续“烘烤”会令发丝的水分大量流失，继而造成发丝非常干燥，选择一款具有纳米水离子技术的吹风机，能够通过角质层渗入头皮深层补水。不仅仅是令秀发柔顺富有光泽，通过纳米水离子的滋养还能改善水油不平衡的头皮状态，也不易产生静电。

　　过肩长发束起

　　发梢通常最干燥，最好能将过肩长发束起，不然会和化纤成分高的衣服摩擦生成大量静电。

　　海藻类食物

　　最后告诉你，黑芝麻以及含有丰富碘质的海藻类食物，如海带、紫菜，可以使头发更滋润美丽，拿走不谢。

　　衣服产生静电

　　衣物静电

　　冬天衣服上产生静电大多都是因为天气干燥，加上穿着时摩擦而产生的，这和衣服本身的材质也有很大关系。

　　像人工合成的面料，比如尼龙、腈纶、聚酯纤维这些，都很容易起静电，天然的材质如羊毛、丝质的衣服也是如此。

　　洗衣服时可以加点柔顺剂

　　所以，洗衣服时可以加点柔顺剂就会好很多。

　　防静电喷雾

　　另外，防静电喷雾也是极好的。它的原理其实很简单，就是小量的防静电疏散剂加水，喷在衣物上增加保湿度，从而防止静电的产生。也可以用护手霜涂抹在衣服上，亲测，有效。

　　先把金属衣架迅速滑入衣服内面扫一下

　　最后告诉你，在穿上衣服前，先把金属衣架迅速滑入衣服内面扫一下，扫过之后立即穿上衣服，静电就逃跑了！

　　生活静电

　　生活静电

　　“缩手缩脚”的你，是不是因为每次开门都变成冒险，动不动就“啪”的一声触电？

　　钥匙放电

　　为了避免无时无刻被“电击”的危险，可以试试除静电器钥匙圈，遇到金属就用前端的黑色橡胶先轻轻接触，放掉静电，然后就可以放心大胆的用手触碰了。也可以用现成的，手握任意一把钥匙，先触碰大门、门把、水龙头、椅背、床栏等消除静电再用手触及。

　　橡胶底的鞋

　　另外，如果穿橡胶底的鞋，人体积存的静电无法传导给地面，这样积存过多，接触一些金属就会放电，人就会被电到，此时，赤足走几步路或双手贴在水泥墙上，就能放掉体内积存过多的静电。

　　增加含维生素C、A、E和酸性食物的摄取

　　体内静电的积蓄容易导致血液PH值偏碱性，所以要适当增加含维生素C、A、E和酸性食物的摄取，如胡萝卜、卷心菜、西红柿等，可以提高血液的酸度，维持人体正常的电解质平衡。

　　加湿器

　　空气越干燥越易产生静电，在室内多种些花花草草，或者选择使用合适的加湿器，一般要求相对湿度在45%~65%左右，让居住环境保持适当的湿度能够有效防止静电。

　　用柔顺剂擦地

　　防止灰尘频繁落回桌面和木地板的方法很简单，只需在一桶清水中加五、六滴衣物柔顺剂，然后把毛巾或拖把浸湿再擦桌子拖地就可以了。平常擦桌子拖地时，因为磨擦会发生静电，容易吸附空气中的灰尘，而衣物柔顺剂能够去除静电。用柔顺剂擦洗后，最少能够保持一周左右不沾灰尘。

标签: 静电衣服头发

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