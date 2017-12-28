90后都开始变秃了 这些细节让发质转好还不脱发

导读：常说头发是女人的第二张脸，脱发威胁着90后，毕竟我们都已经开始用保温杯泡枸杞了！在妆容完美的状态下，却有着一头毛躁乱发怎么行，整体造型输给了发质那又怎么能行呢~想拥有女神般的柔顺发，在吹发、保养的细节一定要注意！（来源：爱丽时尚网）

#没有烫染发，就不用护发？

无论有没有烫染，都需要定期护发。

即使你没有烫染的习惯，但每天仍有其他原因造成头皮或头发损伤，梳发时过度的力道、戴帽子、油性头皮出屑、长期曝晒等，都容易伤害发质。建议定期使用护发品保养头发与头皮，冲洗时记得一定要完全冲干净。

#洗发完用毛巾搓干头发？

使用按压、拍干的方式，才能减少发质损伤。

千万不要因为想快速吸干水份而用毛巾用力搓头发，湿发状态的毛鳞片是最脆弱的时候，过度搓发会让发质毛躁、没有光泽。

#吹头发有诀窍？

吹发的温度、方向等，会影响发质表现。

你是不是有过懒得吹头发，让头发自然风干，或是没吹头发就一觉到天亮的经验呢-仔细吹发是让发质好转的因素之一，湿发状态时，以15~20cm的距离，一手拿着吹风机，另一手左右拨弄头发将发根吹干，快干时，可转为冷风顺着表面头发梳整，并擦上护发油涂抹发中到发尾之间的距离，让头发更柔顺有光泽。

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