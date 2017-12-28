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90后都开始变秃了 这些细节让发质转好还不脱发

2017年12月28日 07:46 新浪时尚
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　　导读：常说头发是女人的第二张脸，脱发威胁着90后，毕竟我们都已经开始用保温杯泡枸杞了！在妆容完美的状态下，却有着一头毛躁乱发怎么行，整体造型输给了发质那又怎么能行呢~想拥有女神般的柔顺发，在吹发、保养的细节一定要注意！（来源：爱丽时尚网）

　　#没有烫染发，就不用护发？

　　无论有没有烫染，都需要定期护发。

　　即使你没有烫染的习惯，但每天仍有其他原因造成头皮或头发损伤，梳发时过度的力道、戴帽子、油性头皮出屑、长期曝晒等，都容易伤害发质。建议定期使用护发品保养头发与头皮，冲洗时记得一定要完全冲干净。

　　#洗发完用毛巾搓干头发？

　　使用按压、拍干的方式，才能减少发质损伤。

　　千万不要因为想快速吸干水份而用毛巾用力搓头发，湿发状态的毛鳞片是最脆弱的时候，过度搓发会让发质毛躁、没有光泽。

　　#吹头发有诀窍？

　　吹发的温度、方向等，会影响发质表现。

　　你是不是有过懒得吹头发，让头发自然风干，或是没吹头发就一觉到天亮的经验呢-仔细吹发是让发质好转的因素之一，湿发状态时，以15~20cm的距离，一手拿着吹风机，另一手左右拨弄头发将发根吹干，快干时，可转为冷风顺着表面头发梳整，并擦上护发油涂抹发中到发尾之间的距离，让头发更柔顺有光泽。

　　编辑推荐：歌薇柔润深层修护精华素

　　价格： RMB228/100ml

　　推荐理由：六重修护功效： 能立即增加光泽、顺滑度、弹性，去除毛糙，健康发梢，减少发丝断裂。

　　编辑推荐：馥绿德雅5 SENS五重多效护理油

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　　推荐理由：混合着令人惊叹的修护力和芬芳，区别于传统精油的黏腻，完美平衡滋养功效和清爽触感， 可用于秀发和肌肤，让感官在精油芬芳中尽情沉醉。

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　　推荐理由：帮助减少过量油脂分泌，净化头皮，使秀发长时间保持洁净清新。可每日使用，直接喷洒于头皮上并加以揉匀，免冲洗。

标签: 发质脱发细节90后

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