年会来了 这些“带发”女王给你提供最佳灵感

导读：一到了年关，虽然面前有堆叠如山的数据和报告，但仍不妨碍小仙女们开始热烈期盼年会的到来，这不仅是对自己过去一年辛勤工作的总结，更应该是对自己充实的一年的犒劳，所以大家都希望装扮得美美的。（来源：瑞丽网）

刘诗诗自从今年剪了boyfriend式的超短发后，成了名副其实的诗爷，这种酷中带甜美的短发风几乎可以说是今年时尚元素的重头戏了！剪了短发的仙女们不妨尝试一下刘诗诗这种超短发，如果想要中和酷酷的元素的话，可以用超短的齐刘海做修饰，增添一抹个性女人味，与各种晚宴服都百搭！

赵小刀今年也赶上了短发的潮流，剪了齐下颚的风情短发，这种略带弧度的发型配上法式长刘海，非常具有女人味，让你在晚宴上成为最精致的女孩。

今年《我的前半生》播出，让文艺女神袁泉再度火了一把，而她在剧中的超短内扣bobo头X齐刘海的造型也给大家留下了深刻印象。短发的女生同样可以参考她这种带有温柔知性范儿的bobo头，让你一秒化身年会上的文艺女神。

喜欢俏皮活泼风的短发妹子们，唐艺昕这款半丸子头就是一个极好的参考发型哦。在半丸子头的基础上，可以加上一些小小的编发，暗藏精致庄重感的同时，活力满分。

热爱一切叛逆、想要在年会上成为最抢眼的Queen的短发女孩们，韩国超模Irene Kim的渐变彩发就是你的最佳灵感造型！除了今年大热的香芋紫外，还可以根据你挑选的礼服染上合适的绚丽颜色哦。

长发仙女们也不用担心自己的发型会枯燥。即使是最传统的长卷发，你也可以像唐嫣一样，染上一个今年颇为时髦的“佛系”发色，精致又女人味满满，非常适合年会上扮靓。

想要干练利落风、又对自己五官非常自信的女王们，完全可以像Angelababy一样梳上一个干净的低马尾，同样能够Hold住全场。

此外，想要修饰脸型，又让低扎发增添一点新意的话，也可以像马苏一样挽一个女人味十足的低马尾，再配上同样妩媚的龙须刘海，修饰脸型不说，还能让你更显优雅精致哦。

想要朝气满满又简单的发型的话，仙女们完全可以参考欧阳娜娜这类的超高马尾，让你气场不输旁人不说，还能元气满满，成为最佳Party Queen！

想要让马尾更加精致的话，可以像大幂幂一样，在马尾的基础上，将碎发卷出蓬松的弧度，对于修饰宽额头和脸型都有极佳效果，同时也能让你更显妩媚的女人味。

如果选择盘发或者中马尾的话，金晨的蓬松韩式刘海就是你的最佳参考，看似不经意的装扮中暗藏扮美的小心机，甜美动人。

而大甜甜这款田园风编发同样适用于各位想要在年会上做精致girl的仙女们，温暖的发色与仙气十足的编发同样相配，你一定给他人留下最深刻的美丽印象。