每天梳头固然重要 梳头这件小事儿不能大意

导读：梳头发这件事对于女生来说是非常重要的事，尤其对长头发的更是，梳头发除了能够整理发流、按摩头皮之外还有很多的功能，但是当我们用错方式梳头时，不仅会让头发毛燥或是扁塌，甚至还有伤害头皮的可能，所以切记以下的梳头方式请一定要注意才行。（来源：爱丽时尚网）

梳子要定时清洗，切勿与他人共用

当梳子使用时，会带下头皮与头发下的脏污，同时也会让这些油脂或是灰尘累积在梳子上，当没有固定的清洁时，上面可能已经累积了不少的细菌，如果这时头皮又刚好比较敏感，就容易诱发过敏或是发炎。另外梳子也不要与人共用，尤其是男生或是油性头皮的人，由于男生或是油性头皮的人，本身出油状况比较严重，如果没有好好清洁，就会累积很多油脂在上面，就会容易滋生细菌。

洗头前请先梳头

洗头前先将头发梳开，可以帮助洗头时更加轻松，也能先利用梳子带走一些头上的脏污，让洗发可以更加有效。在洗头前可以利用宽尺梳子将头发梳开，毕竟经过一整天头发难免打结，当头发梳开后，清洗就很容易了。

从发中开始梳头

梳头发不是从投梳到尾，这样的梳头发方式会给头发带来比较大的压力，当遇到头发打结时，稍微用力反而就会将头发扯断，当你是从发中开始时，就比较容易把打结的地方梳开，也比较不会造成头发的拉扯。

湿发梳头容易造成头发断裂

当洗完头发要吹干时，不少人会稍微梳开，让头发比较好吹，但是这时候的头发其实非常脆弱，有时候因为拉扯就会断裂，所以在这时候选择的梳子就要不同，建议选择宽齿梳配上润发乳，让头发变得比较滑顺，这时候梳头发才不会伤到发质。