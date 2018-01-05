发型真的会造势呀 盘点2017年度圈粉儿&被坑惨的发型头条

导读：又双叒叕要匆匆结束一年的光景了，对于00后是成长的一年，而90后、80后却是出现各种“危机”的一年！肌肤的初老、头发的困扰、机能的紊乱……而头发的造型对于任何年龄段的女生都是最最最重要的存在，因为时髦的发型时时刻刻都影响着自己的气质！还记得去年风靡全年的八字刘海吗？今年又有哪些明星发型被我们圈粉儿，哪些发型被惨坑呢？我们在此盘点了2017全年的发型头条，一起回顾并找找2018年的发型灵感吧！（来源：瑞丽网）

Part1被明星圈粉儿的发型篇

每一年的发型趋势都从明星发型上初见端倪，接着就被吃瓜群众们纷纷效仿开始流行。而今年被圈粉的发型太多了，比如苹果马尾头、花样丸子头、萌系妹妹头、卷翘小发梢……都是话题带感的明星发起了时髦造型的热度，接下来小编就来为你全面解析啊！

1 2017年奚梦瑶的摔跤梗上了热搜，“苹果头”就此大肆兴起！

自从超模小明同学从T台摔进了娱乐圈后，话题高潮一波强过又一波，从工作、恋爱、全身造型每一个话题点都被同行小编们细致的深扒，不过，我们从美学的话题点分析，小明同学摔跤后的“苹果头”带出了一轮高马尾苹果趋势！从时尚、实用性上更符合我们这些懒妹纸，送你一句话发型技巧：一根头绳扎马尾，又高又翘更显时髦！

以前奚梦瑶的发型要么是直接梳个高马尾辫，要么简单披散，这次换了个苹果马尾辫——头顶梳起一个小辫，下方留部分头发披散下来，看起来真的太少女。

2 “八字刘海”已过气，2017年明星都跟各种丸子头杠上了！

还在念念不忘乔妹的“八字刘海”吗？亲，该醒醒啦！毕竟人家都成功嫁给宋仲基了，咱们还是说说2017年流行的发型造型吧！经过小编细细搜索，发现今年各种丸子头的出镜率好高，比如冲天丸子头、异形半丸子头、时髦花瓣头、个性半花苞头……这些发型听着都稀（蒙）奇（圈），小编这就与你娓娓道来！

高度决定潮流度的“冲天丸子头”

喜欢扎团子头的妹子一定知道一个关键奥义所在：高度决定潮流度！

偏高的丸子头会让人感觉更活泼、有活力，SO冲天丸子头的崛起就证明了它存在的意义！而这款发型不挑脸型啊~菱形脸、长方形脸、方形脸、小圆脸只要注意刘海的搭配就能完美驾驭啊！

彰显个性的“异形半丸子头”

说起半丸子头去年的热度就与八字刘海一样火，然而今年的势头丝毫不减甚至还玩出了新花样。与去年基础款不同，今年的半丸子头不再有墨守成规的单一感，而是从发稍的卷曲度、丸子的不规则形状、高耸的位置等变得多元复杂化了！说到底还是稍微折腾一下更能彰显个性。

修脸型最佳发型“时髦花瓣头”

“花瓣头”又是什么鬼？其实它是升级版的丸子头啊！与基础丸子头相比多了层次感和蓬松度，发苞的形状远看就像花瓣，所以我们就叫它“花瓣头”。从扎法上看，“花瓣头”比丸子头略显复杂，在丸子头的基础上略动了点手脚而已。不要小看这一点点的变化，虽然“花瓣头”只是比丸子头轮廓松散了点儿，层次丰富了点儿，但满满优点全藏在其中！

升级时尚度的“个性半花苞头”

半丸子头本身就很时尚，然而升级了“个性半花苞头”后，妈妈再也不用担心我出门“撞脸”啦！它不仅Hold住台上台下的各种party，随便搭配个小礼服、正装啥的，蓬松的大团子相比之下也会让脸部看起来五官更精致、脸型更修长！

3 2017全民爱看青春剧 “萌系妹妹头”变减龄利器

2017年刮起了校园青春偶像剧的热播风，让我们这些大龄“圣女”也重温校园时光，当然，在剧情中我们也悟出了逆龄的真谛，跟着造起了“萌系妹妹头”减龄。SO，小编还整理了五款不平凡的“萌系妹妹头”打造秘籍，帮你找到减龄的技巧！

4 一剪刀咔嚓后的短发，“卷翘小发梢”才是时髦的重点！

对于剪了短发的女生，虽然成功减了龄，淡素想要与时尚接轨还需深度修炼，比如今年有7种“万人追”的短发搭配技巧，你需要速速掌握啊！比如：短发配“擦眼”斜刘海、长碎再次回归、偏分总攻头、空气BOB头、Pixie碎短发、卷发Lob头、御姐侧背头。

Part2明星都被坑惨儿的发型篇

2017年是“短发年”，留了N年长发的女明星们纷纷组团开始剪了短发，然而短发虽然精气神十足，还是减龄扮嫩的利器，但它并不是全能发型，如果造型师的审美不佳，一咔嚓瞬间使你Low倒！

1 2017年是“短发年” 刘诗诗、景甜、吴昕……组团剪短发，惊喜or惊吓？

剪短发会上瘾？是啊！很多人都会有短发上瘾综合症，比如刘诗诗、吴昕，从LOB、BOB、超短狗啃发到现在的假小子发型，真的有时候想想还是耳下五公分时的长度最好看了！

剪了短发带给我们惊喜的女明星

其实剪短发千万不要任性，它对脸型十分挑剔，对于小V脸的女生，剪任何短发都能hold住，然而对于圆脸、方脸的女生剪了短发会显现脸部的缺点。

越剪越上瘾，惊吓到吃瓜的小伙伴们！

咔嚓咔嚓彻底变身“刘英俊”了。

吴昕的短发更是让人各种zuo急啊！剪短、剪短、再剪短，现在知道后悔了吧！终于又神奇的把短发接回长发了！

所以啊！剪短发不是剪了就算时髦，要根据自己的脸型特点来决定剪与不剪。另外你还要学会打理短发的各种造型，通过蓬松的发梢或是花样的发尾、妆容上的改变来增加修饰小脸的效果。

首先我们来测试一下你到底适不适合剪短发吧！

按照图片所示，从耳朵下方到下巴的距离大于2.25英寸（约为5.7厘米）那么你还是保留长发吧！如果距离小于2.25英寸，那么恭喜你，可以尝试短发喽！

当然，也有特例情况啊！如果你的五官比例很好，并且不是大方脸，也是可以试试短发风格的！

2 小心入坑！明星示范“发色比造型更重要”，流行色是……

一言不合就剪短发，然而你跟着明星学了短发造型似乎还是缺少了点啥？其实人家明星们剪了短发后在发色上也是下足了功夫的！

选好了心仪短发发型后，千万不要忽略了发色的搭配！与之匹配的发色会让你看上去更加时尚。淡素，如果选错了发色嘛？小编在此只能送你俩字儿：呵呵！

染错发色会拉低你的格调，同时与你的气质也大不相符，就像小女生偷偷穿着妈妈的高跟鞋溜达的窘迫感！SO，恰到好处的颜色搭配时髦短发才是明星发型的要点。

然而每个人的肤色不同，所以选择的发色也是不同的啊！这就好比明星发色并不适合你的感觉是一样的！所以我们要先了解适合自己肤色的发色再来甄选今年流行过哪些时髦发色吧！

Part3 2017年头发困扰关键词---发际线

2017年关于头发的困扰问题中，明星们的话题度最高的就是“发际线”困扰，比如杨幂、宋茜、刘亦菲、王珞丹……连90后的杨紫、娜扎……众多明星们就差高声呐喊：保护“发际线”人人有责的口号了！

话说“发际线”如何解救啊？其实小编还是有高招送出的！比如先来认清“脱发与掉发的区别”，再来找出为何“发际线上移”的原因，最后再给出日常如何梳发可以“保护发际线”。