掉发不仅是中年少女 拿什么拯救学生党的掉发危机

导语：除了中年男士和中年少女会担心脱发，就连学生党都开始关心。每到期末考试，就像一场灾难来临，平时浑浑噩噩，临时才抱起佛脚，通宵看书，发量暴减，拿什么来拯救学生党的掉发危机？（来源：Yoka时尚网）

学生党（图片来源于《致我们单纯的小美好》官方微博）

学生党（图片来源于《致我们单纯的小美好》官方微博）

洗头或者梳头发时看到大把头发脱落，甚至是起床时看到枕头上留下的缕缕青丝，明明还是学生党，头发却逐渐稀疏，简直要怀疑人生。

学生考试压力（图片来源于《致我们单纯的小美好》官方微博）

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掉发主要由心里压力过大、不良习惯、不适合的洗护产品、护理不当等原因造成的。

由于学习、生活压力过大，不能合理的分解压力，用脑过度，出现紧张、烦躁等心理状况，导致体内无法供给头发应有的营养而导致大量脱发。

学生党考试前经常熬夜、日夜颠倒，生活不规律，休息不好，影响人体的正常新陈代谢，而导致非正常脱发。

学生考试压力（图片来源于《致我们单纯的小美好》官方微博）

另外，你选择的洗护产品合适吗？成分安全吗？头皮是否健康？这一系列的因素都导致学生党考试前出现掉发危机。

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