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掉发不仅是中年少女 拿什么拯救学生党的掉发危机

2018年01月07日 09:28 新浪时尚
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　　导语：除了中年男士和中年少女会担心脱发，就连学生党都开始关心。每到期末考试，就像一场灾难来临，平时浑浑噩噩，临时才抱起佛脚，通宵看书，发量暴减，拿什么来拯救学生党的掉发危机？（来源：Yoka时尚网）

　　学生党（图片来源于《致我们单纯的小美好》官方微博）

　　学生党（图片来源于《致我们单纯的小美好》官方微博）

　　洗头或者梳头发时看到大把头发脱落，甚至是起床时看到枕头上留下的缕缕青丝，明明还是学生党，头发却逐渐稀疏，简直要怀疑人生。

　　学生考试压力（图片来源于《致我们单纯的小美好》官方微博）

　　学生考试压力（图片来源于《致我们单纯的小美好》官方微博）

　　掉发主要由心里压力过大、不良习惯、不适合的洗护产品、护理不当等原因造成的。

　　由于学习、生活压力过大，不能合理的分解压力，用脑过度，出现紧张、烦躁等心理状况，导致体内无法供给头发应有的营养而导致大量脱发。

　　学生党考试前经常熬夜、日夜颠倒，生活不规律，休息不好，影响人体的正常新陈代谢，而导致非正常脱发。

　　学生考试压力（图片来源于《致我们单纯的小美好》官方微博）

　　另外，你选择的洗护产品合适吗？成分安全吗？头皮是否健康？这一系列的因素都导致学生党考试前出现掉发危机。

　　编辑推荐防脱发产品：

　　馥绿德雅复合精油强健洗发露RMB316/600ml

　　针对“渐进性脱发和暂时性掉发”的不同困扰，法国护发专家馥绿德雅潜心研究，甄选来自亚马逊流域的巴西人参，其活性成分可以重新平衡并调节身体最重要的机能之一——代谢反应。这些稀有而又珍贵的活性成分以其卓越的养护功效，赋予非凡秀发护理体验，从调理头部皮肤伊始，重焕秀发青春。

　　特殊的凝胶质地，复合精油微粒，以巴西人参精华、甜橙精油、熏衣草精油、迷迭香精油，从发根处改善并强韧发质，令发丝恢复健康和活力。通过按摩5分钟，微磁珠里的精油逐步释放，促进头皮微循环，为毛囊提供营养，强固发根。

　　并且600毫升超大容量的价格也比较实惠，性价比高，适合学生党。

　　康如柔润倍护洗发乳

　　富含头发和头皮必需的营养氨基酸，洗护同时维护营养平衡。“植物牛奶”般柔滑质地，保湿、保护、柔顺秀发，发丝更加强韧健康。配方安全亲肤，弱酸性PH值，温和清洁头皮及秀发。适合全家洗护，成人及3岁以上儿童均可使用。

　　科颜氏大米小麦丰盈洗发露

　　这款轻盈的洗发水能唤醒了无生气的头发，在洗发同时达到初步丰盈的效果。配方能有效去除头皮及头发的污垢及残余物，令秀发更加健康浓密，更富造型感，保持发丝的水份平衡，让头发充满弹性而无厚重的感觉，赋予发丝光泽与健康。

　　吕滋养韧发密集强韧洗发水/护发乳 RMB98/400ml

　　蕴含GinsenEX?高丽人参精华，密集滋养头皮，帮助改善头皮环境。创新压差循环法技术，有效萃取植物精华，强韧秀发，改善发丝纤细易脆弱等现象。以高丽人参为核心原料的韩国自然草本成分，洁净头皮，帮助呵护头皮，强韧发丝，赋予头皮秀发双效呵护。

　　使用心得：易起泡能较好地清洁头皮，伴有浓浓的人参草本香，吹干后头发蓬松轻盈。

　　Avalon阿瓦隆健发防掉发有机洗发水

　　这款洗发水也是无硅油添加，让头皮更呼吸。产品成分萃取天然植物精华，味道还原植物原本香味，而且不含人工香料。富含维生素B群，改善发质防止掉发，并且洁净控油，和油腻腻说拜拜，让头发更健康。

标签: 掉发学生发根

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