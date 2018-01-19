艾玛刘诗诗的二次元刘海又火了 4个技巧短萌刘海不乱翘

导读：眉上齐刘海本来已经火了好一阵子了，然而艾玛?沃特森和刘诗诗的近期新发型又掀起了新一轮的二次元刘海style！这又短又萌的眉上齐刘海着实好看，淡素洗过头发后或是睡醒后的第二天，你的短萌刘海还好吗？（来源：瑞丽网）

相信一定有不少妹子对刘海乱翘这个问题特别头疼吧？在说技巧前，小编先给大家说说艾玛和诗爷的二次元刘海，又是什么造型梗儿，再学习如何让短萌刘海不乱翘的秘籍吧！

艾玛·沃特森一直都是自信女神套路，然而年后突然就来了个二次元刘海style，不仅画风超萌，整个人都充满了元气啊！

就想说，二次元刘海一般都是齐齐的那种眉上刘海啊，艾玛的刘海做了升级更个性，不仅有点空气感还增加了侧“八字”的造型，真的呆萌可爱啊！

另外，最近热播的《城市之光》刘诗诗的短发造型更加英俊、帅气了！

发现她真的适合眉上刘海的造型啊！所以小编翻到她之前的一张有特点的二次元刘海，就是斜斜的短萌刘海，搭配了耳侧的螺旋卷，特别俏皮！

还有她们也爱上了二次元刘海Style！

郭采洁可以称得上是二次元刘海的鼻祖啊！感觉从“小时代”就开始了各种短萌刘海造型，想想也有N年了吧！讲真，她的脸型真的非常适合各种短萌刘海啊！

舒淇在出演《侠盗联盟》的造型真的痞气十足哇！不过，作为吃瓜群众的我们就喜欢这个调调，提醒大家酱紫的二次元刘海适合脸小而尖的女生哦！

吴昕的短发一直都非常带话题，褒贬不一的感脚！But，吴昕小妞的侧颜杀功力不错，这款小丸子式的二次元刘海造型搭配侧颜真的挺美的！

许玮甯属于标准脸型，不会像小V脸那么有上镜感，每次拍片都会感觉脸大大的比较吃亏，但这次的新造型很圈粉，齐齐的二次元刘海+耳侧长刘海修颜+丸子头真的又减龄又显脸小！

徐贤的这款标准二次元齐刘海也非常减龄，重点放在了刘海的齐与略翘的发尾相呼应，让我们感觉出一个翘皮可爱的少女感！

如果你是长发，也想要二次元的齐刘海，那么剪出来的效果应当与温贞菱的样式差不多吧！这款发型对发质要求很高，发丝要光滑、柔顺，记住乱翘毁所有啊！

当然，如果你是蓬松长发，在搭配二次元刘海时也可以让刘海增加一些空气感，酱紫又能让脸显得比较小巧，还可以帮你扮嫩啊！

看了这么多好看的二次元刘海造型，当你剪发后，应该如何让刘海乖乖听话呢？我们还要学习一些刘海技巧啊！

Tips1吹发时，将刘海向前吹

每当我们洗过头发，在吹干头发时，刘海的部分都由后往前吹，让发流可以自然垂落在额头，不要让刘海向两侧外翻哦！

Tips2。发尾可用一点造型产品固定刘海造型

我们经常会遇到刘海整理好后刚出门没多久就会塌掉，这时小编建议大家可以用手指沾一点点发胶等定型产品，在发尾的地方做简单的定型。对于吹出了空气感刘海的造型也可以用定型产品来固定刘海的造型哦！

Tips3。先向内弯再用手指外卷制造S型卷度

如果你希望刘海的造型看起来更加俏皮个性，这时就需要直板夹或电棒卷的帮忙啦！刘海的部分建议大家将卷度向内弯后，随即马上用手指往外绕圈，这样就能轻松的塑造出S型卷度，发型看起来更轻盈，眉上刘海也能更可爱喔！

Tips4隔日醒来刘海乱翘？那就专门洗刘海！

很多女生都会为隔日醒来刘海乱翘的问题而困扰吧！如果为了好看的刘海造型而重新洗头发真是太耽误时间了，这时我们就专门洗个刘海就好啊！只需把刘海的位置打湿后，并用毛巾擦干，之后的刘海造型不就是你说了算啊！