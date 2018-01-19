2018剪对刘海儿 不用修容五官也立体

导读：刘海儿特别有修饰脸型的效果，相比于用尽心思修容刘海儿有一种“一步到位”的感觉。就算不换发型只剪刘海儿，只要剪对了刘海儿，整个人也会发生变化。刘海儿的样式可是千千万，就是简单的“齐刘海儿”样式也是五花八门。（来源：爱丽时尚网）

改造厚重刘海儿 空气刘海儿韩妹最爱

想想初高中的自己，是不是夏天也顶着一个厚重的刘海儿，口袋里总放着一个小梳子，随时整理？不过有没有发现，这种厚重刘海儿近些年已经慢慢演化成了空气感十足的空气刘海儿。

这种刘海儿的关键就在于不厚重，并且有很好的减龄效果。不完全遮盖眉毛，眼神也更加神韵。而适当宽度不会很显脸型轮廓上的不足。可爱又清新，又可以凸显五官的柔和。

改变刘海儿宽度 修饰方脸

以前总是把刘海儿剪得特别宽，绝对盖更多的脸会显脸小。其实刘海剪的太宽，会使得脸显得又宽又圆。所以想要修饰方/圆脸的关键，就是不要把刘海剪的太宽。耳侧的头发可以顺轮廓修剪，让它稍微盖住一点点脸，也可以做一个大大的卷，懒散又不经意的落在脸庞，心机修饰秒变小脸。

刘海儿可不是可爱的代名词

总觉得有刘海就是在扮可爱，其实并不然。你的可以把刘海儿的长度控制在眉毛一下或者眼睛地方，做出一点弯度，增加刘海儿的弧线轮廓。这样也不会让刘海遮住眼睛，稍作调整营造轻盈感。如果不想要刘海的时候，也可以把它分在一旁，一举多得。

可爱又有个性

可爱跟有个性很难兼得？其实只要把刘海儿剪短就可以了。不过这款刘海儿可不要轻易尝试，有人剪完会变得呆板。所以这款刘海的关键就是宽度不要太宽，也不要太厚重。剪的稍微松散零碎一点，随意又可爱。