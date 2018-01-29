美发传奇Toni&Guy创始人逝世 他曾把“理发”变“美发”

导语：据英国《卫报》报道，Giuseppe Toni Mascolo的家人通过一份声明向世人告知了他的逝世，享年75岁，声明中表示：“我们怀着悲恸的心情向我们的创始人、领导、丈夫、父亲和祖父Giuseppe Toni Mascolo道别。我们对他的尊敬与爱不曾改变，并将永远怀念他。”

时尚界又传出令人伤心的消息，那个把“理发”变成“美发”的人——Toni Mascolo走了。

可能许多人对理发店小哥这个职业一直抱有偏见，刻板印象中，这是农村家庭的孩子维持生计的手艺。退回到上个世纪，从天桥底下临街摆摊的大妈到随处可见的理发店个体户，理发这门生意好像看起来门槛很低。但时至今日，过去习惯称呼的“理发店”摇身一变成了“美发沙龙”，做头发造型早已不再局限于剪短，而成为个人风格的一部分。在这其中，美发连锁品牌Toni&Guy曾是主导者和先行者，作为该品牌联合创始人之一的Toni Mascolo，也曾改写了英国美发产业的历史。

Toni Mascolo

可惜近日，据英国《卫报》报道，Giuseppe Toni Mascolo的家人通过一份声明向世人告知了他的逝世，享年75岁，声明中表示：“我们怀着悲恸的心情向我们的创始人、领导、丈夫、父亲和祖父Giuseppe Toni Mascolo道别。我们对他的尊敬与爱不曾改变，并将永远怀念他。”

Toni Mascolo先生

创立了美发网红店

Giuseppe Toni Mascolo生于意大利南部城市那不勒斯，从小跟着父亲Francesco Mascolo学习美发手艺，随后Mascolo家族中的五个儿子在1955年随父母移民去了英国，Toni也是其中之一，1963年，他和兄弟Gaetano（英文作Guy）Mascolo便在伦敦创办了Toni&Guy美发沙龙，这也是英国第一家混合男女美发服务的沙龙，在此之前，美发行业仍停留在传统理发店和只服务女性的美发沙龙的层面。

1973年，家族中的另两位成员Bruno和Anthony也加入到队伍中来，共同经营家族生意。Toni&Guy刚成立之初就成为1960年代伦敦的“网红店”，歌手Dusty Springfield和作曲家Andrew Lloyd Webber都是沙龙的常客。

1979年，Mascolo家族进一步扩大生意版图，推出品牌Tigi，主营发胶以及滚轮和剪刀等配件，30年后，Tigi被以2.75亿英镑的价格卖给了联合利华。与此同时，Toni&Guy也开始通过出售特许经营权吸引更多的理发师开出新店。1997年，Mascolo又推出了一个名为Essensuals的沙龙品牌，时至今日，全球总共有600个Toni&Guy和Essensual沙龙门店以及19个Toni&Guy学院。

不只是美发家，也是社会活动家

Toni Mascolo不仅仅只关注自身品牌建设，他和妻子Pauline在2003年还创建了Toni&Guy慈善基金会，Toni向来重视年轻一代发展，便将基金其中一部分用于建设伦敦医院的儿童病区。

2004年，Toni&Guy成为伦敦时装周赞助商，并推出专业护发品牌Label.m。为表彰Toni所带领的Toni&Guy品牌对整个美发行业的贡献，2008年Toni Mascolo获封英国所颁发的官佐勋章，即OBE（Order of the British Empire），而2013年4月，他和他的妻子更是被授予圣格雷戈瑞高级爵士和贵妇人勋章，据悉，该奖项的上一任得主是梵蒂冈的教皇Benedict十六世。

英国《卫报》曾在2008年对Toni Mascolo进行过采访，Toni被问及是否觉得自己定义了趋势走向，比如Victoria Beckham经典的波波头发型，Mascolo则回答说他们创造的趋势可不仅如此，他们还曾出书，出DVD以及各种新兴技术。“其实我的父亲在50年代就开始做现在流行的纹理烫发了，我们还将日本武士剪刀引入，这种剪刀比其他各种都要锋利，以便让头发更具造型感。”

一早瞄准中国市场

Toni&Guy同样是最早进入中国的国际美发连锁品牌，今年已经是该品牌在华的第十四个年头，也是增长最快的一年。2003 年，Toni&Guy唯一一位华裔经理Frankie Chan将品牌从伦敦带到了中国北京，创立了Toni&Guy中国，次年，中国首家Toni&Guy研习中心在北京诞生，同时，公司的教育机构获得了中国教育部的支持，成为唯一教育部认可的美发职业教育合作企业。

Toni Mascolo曾大胆提出未来在中国拥有250家以上门店的设想。然而，要吞下硕大的蛋糕，需克服重重挑战，原来在美发市场中沉睡的品牌都已经苏醒，势要抢夺高端美发沙龙的份额。

但值得肯定的是，Toni&Guy在中国美发市场中已经成为了一个标杆品牌，最直接的体现就是2008年起，大量山寨Toni&Guy美发沙龙出现在街头，往好的方面想，当有人开始追随模仿的时候，说明他们已经走在了前面。

虽然一代美发巨匠逝世令人扼腕，但可以看到的是，类似Toni&Guy的高端美发行业正在迎来春天，消费者的需求也正在从剪发的日常刚需转向个性化的风格追求，这也许是行业的先驱开拓者最乐于看到的。（以上文字来源于：界面新闻）

那些永不过时的波波头

Toni Mascolo的沙龙掀起了最早的波波头潮流，时至今日波波头都是流行短发的不二之选，来看看女星示范的那些美炸天的波波头，看了之后是不是也心动想剪了呢。

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