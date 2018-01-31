导读：听说女神都爱中分头？首先你得挑对style！（来源：瑞丽网）

超模何穗作为维密最宠爱的亚洲面孔之一，自从去年年末在上海的维密大秀上以仙气十足的造型亮相后就赚足了眼球。最近她在微博晒出自己的中分黑长直照片，网友们纷纷盛赞女神中分炒鸡好看，即使隔着屏幕也能感受到满满的气场。

中分头可谓是超模们最爱的发型之一，好打理又彰显气场。大表姐刘雯就是中分发的万年爱好者，不管是拍硬照还是生活照，都酷爱这个发型，女神范儿十足。

而鬼马精灵雎晓雯虽然平时多以活泼造型亮相，但一旦换上了中分长发，瞬间超模气场全开，气质满分。

最近传出婚讯的超模孙菲菲也是中分头的追随者，简洁大方的中分发让她看起来充满冷艳的高级感。

文艺超模杜鹃也热爱中分发，即使剪了短发，但也酷爱中分，这让她由内而外散发出知性的美感。

看到这里，不少仙女肯定觉得中分头就是个百搭发型，只要女生换上这个发型，分分钟变气场全开的女神。其实不然哦，因为中分头除了头发长短外，还有各种style，也并不是适用于任何脸型，如果选错style的话，即使是女神也有可能变路人哦。

比如金小妹虽然是网红界的扛把子，但这款倒长不短的凌乱中分发虽然遮住了她的脸，但却让她看起来更加没精神，脸上的痘痘也格外突出，而干净利落的马尾就很好地凸显出了她浓烈美艳的五官。浓眉大眼的仙女们最好不要留这种遮脸的中分发哦。

大脑门星人也不太适合这种纯中分直发，比如智孝欧尼，清晰的中分线让她的高发际线更加明显，显得脸长不说，还模糊了她本来甜美的五官，但智孝欧尼并非完全不适合中分发，一旦她将头发卷出浅浅的弧度，一下子就柔和了整个脸部线条，甜美五官的优点也变得更加明显。

不老女神张韶涵也为我们示范了娃娃脸girl如果不是高中生的话，一定要尽量避开死板的中分长直发，而丸子头、马尾等减龄发型则能很好地将娃娃脸的甜美彰显出来。

虽然秀晶欧尼常常以酷酷的造型亮相，但她也会有崩掉的时候，比如这种爆炸头发式的中分发型，一旦患上简洁利落的内扣短发，秀晶欧尼的高冷气场顿时就出来了。所以如果没有足够的时尚触感，请不要尝试这种夸张式的中分头。

当然，也有众多女星为咱们示范了中分发的正确打开方式。鹅蛋脸或者瓜子脸的仙女们想要留中分头的话，可以像张钧甯一样将头发梳至肩后，知性的气质分分钟就出来了。

同样，脸型百搭，五官也足够甜美的仙女们，可以像刘亦菲一样，在中分发的基础上染上温暖的发色，甜美值满分。

或者将中分发烫出浅浅的波浪弧度，不仅能够正确修饰脸型，还能营造不经意的自然感，适合所有脸型的仙女。

发量较少的仙女，可以像张梓琳一样剪成齐肩发或者短发，卷出浅浅的内扣弧度，就是一个很好的气质中发。

五官深邃的仙女们可以像三吉彩花一样，尝试这种中分式的低马尾，干练利落，同时女神气场满满。