迪丽热巴360度怎么看脸都小 竟然都是长刘海的功劳

导语：刘海真的是一个让女孩们又爱又恨的存在，太短了吧视觉上看起来傻傻的不自然，太长了吧，又会扎眼睛累赘又不舒服，那为何女明星们的头帘那么好看呢？（来源：时尚芭莎）

热巴的刘海属于比较随性的款，不仅可以“挡脸”显脸小，还能让她视觉上看起来俏皮感十足。

景甜的刘海款式也属于比较常见的，自然乖巧书生气十足。

杨紫的“栅栏”刘海一直是她的标志，轻薄不累赘，不管搭配什么发型都相得益彰。

李圣经的刘海充满了韩范儿的空气感，视觉上精致又透气。

美妆博主Pony的发型一直是少女们追逐的焦点，浅发色搭配“凌乱”刘海，慵懒不失美感，很适合自由随性的女孩们。

但是！有刘海的妹子们都会面临一个“刘海长了”的问题，视觉上看起来拖沓不利落，还很扎眼。别怕！本芭来支招。

2招搞定尴尬刘海

学不学你看着办喽！

我不想剪！我想留起来

方法一：在侧面编成小辫儿

如果你不想长长了的刘海扎眼，那你可以学习一下景甜，把它编成小辫放置在侧面。既能增加发型的层次感，又干净利落不拖沓。

方法二：戴上帽子定型一下

长了的刘海最令人抓狂的就是不好定型，那么你就可以戴帽子压一压，起到一个定型的作用。

方法三：用夹板烫个卷卷

用一个直径比较大的夹板把头帘稍微夹出个弧度，能有效缩短它的长度，而且还能让你的整体造型看起来更加俏皮。如果你想剪掉过长的刘海，但不知道自己在家该怎么做的话，就看下面吧👇

我想剪！但不想去理发店！

Step1： 把两边的头发向后别，因为我们只需要剪前面的就可以啦！两侧的头发略长然后自然垂在两边即可。

Step2： 眼睛看向前方，先把头发分成几小缕，用手指绕几圈之后再剪，这样可以避免剪出来的头帘过齐过愣。

Step3：剪好之后用梳子梳通，尽量保持一边齐。

刘海定型有它们

软榻？走样？开玩笑呐！

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头帘粘连不蓬松，是每个有刘海的妹子最不能接受的情况，随身携带一瓶干发喷雾，就能轻松缓解这个状况。一喷即可化解尴尬，令秀发恢复蓬松的状态。

看了本芭推荐的整理刘海大法，这下不用半长不短很难打理了吧！快快学起来，展示出更好的自己吧。