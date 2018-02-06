谁说回家土掉渣？照着明星剪潮发你就是男神本人

导语：近年每到春节，就有很多网友分享自己回家前的光鲜与回家后的超土造型对比照，其实回家≠土掉渣，为男士推荐有型的男星发型，照着剪你也可以变男神。（编辑：Levin）

回家前vs回家后

春节近在眼前了，各位帅气的男生们是不是也要准备回家了？现在还是Jack、Marc、Peter的你们等回了家，就会变成二狗、皮蛋儿、小黑……这是去年的一个段子，在职场打拼的精英们平时把自己收拾的光鲜亮丽，一回到家就彻底放飞了自我，穿上了几年前最普通的衣服，也就不顾形象的居家下去了。

难怪四姑二大爷都担心你找不到对象，土成这个样子自己看着都辣眼睛。

所以回家前还是好好把自己收拾一下吧，女生想要变美还得从头到脚的装饰，化妆、做头发、美甲、戴首饰，然而男生想要变帅其实超级容易，邋遢男与帅哥之间往往只差了一款发型。

这就为你推荐最近男星们常有的潮发造型，照着剪你就是男神本人。

鲜肉款——

蓬松短发：

蓬松短发 王俊凯

蓬松短发 易烊千玺

如果你是二十岁上下的小鲜肉，为你推荐三小只最近最爱的蓬松短发造型。发丝需要微烫一下，显得蓬松略带凌乱感。摆脱了普通男士短发的死板，还能修饰脸型。整体感觉阳光诱惑力，时尚感满分！

侧分发+蓬松刘海儿：

侧分发+蓬松刘海儿 宋威龙

侧分发+蓬松刘海儿 易烊千玺

这款发型是现在小生们比较常用的，把中长的短发侧分，发量多的一侧微卷造型，让它更蓬松。刘海儿也留一部分在前额，显得非常有型帅气。

侧分发+蓬松刘海儿 吴尊

不仅仅是小鲜肉，连吴尊也很适合这款发型呢。

型男款——

侧削发型：

侧削发型 盛一伦

侧削发型 吴磊

这款发型也非常流行，两侧削的比较短，像寸头，中间和头顶的头发相对长很多，可以烫卷或者发胶抓乱造型，显得很man很酷。

侧削发型 黄轩

这款发型无论长短都很适用，两边削短显得干净利落，中间长些又很具有潮范儿。

露额偏分：

露额偏分 陈伟霆

陈伟霆最爱的发型之一，就是把刘海儿吹到两边，随性不羁还带着酷劲儿，痞帅痞帅的~~

超man款——

硬朗短发：

硬朗短发-张一山

相信很多男士还是喜欢把头发剃得短短的，除了死板的板寸之外你还有这些选择。张一山这短发乍看像板寸，但又比板寸多了很多层次感，上面的头发略长，再抓乱定型，更加自然。

硬朗短发 黄景瑜

硬朗短发 黄景瑜

黄景瑜算是毛寸界的美男纸了，利落有层次的毛寸让发型不再生硬，更加时尚有朝气。

硬朗短发 彭于晏

硬朗短发-张继科

额头两侧个性的修剪，分分钟出大片。

霸总背头：

霸总背头 彭于晏

男性留背头会显得更加成熟沉稳，但也容易显油腻。所以在背头的基础上有所变化，立刻变身霸道总裁。彭于晏的背头比较蓬松，侧分的设计摆脱了背头本身的呆板。

霸总背头 杨烁

杨烁的形象可以说是霸道总裁的代表人物了，微卷的背头更加新潮，鬓角和胡须的组合显出了浓浓男人味。

霸总背头 吴亦凡

吴亦凡可是玩发好手，大胆的染发会让人眼前一亮。后梳的造型既有男人的霸气，又不失年轻人的无惧和潮范儿。

霸总背头 张艺兴

小鲜肉也可以玩转总裁风，把头发吹到后面再做定型，整体感觉暖暖的又有型。