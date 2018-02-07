江疏影吴昕轻熟“可卡卷”迎狗年

导读：进入2月就离春节不远了，每到这个时候也是发型师最忙的时候，因为大家都想捯饬一下头发，每年都烫发，今年还能烫出什么花样？当然有啦！为了迎接狗年，“泰迪卷”已经火起来，而“可卡卷”正悄然登场，长发短发女明星也都爱哦！（来源：瑞丽网）

“泰迪卷”和“可卡卷”的区别

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“泰迪卷”和“可卡卷”的区别在哪里呢？这两个卷发的名字都来自于可爱的小狗们。泰迪犬（左）的毛发特蓬松，是密密麻麻的小波浪卷儿；可卡犬（右）毛发则主打“柔顺”中带卷，卷度起伏较小。

是不是很减龄呢？

范爷从（左）“泰迪卷”到（右）“可卡卷”过度

当然啦！烫个啥卷，可别取决于你喜欢哪种狗狗，毕竟是新年发型，还是看自己脸型适合哪个卷卷才好吧！“泰迪卷”更可爱更少女感，也不太好驾驭，而“可卡卷”更适合亚洲人的气质。

“可卡卷”的优点

轻熟自然！ 2018年流行趋势

2018年越来越多的职场轻熟女们喜欢走偏成熟又略带性感的发型风格，这款“可卡卷”S型卷发发型最适合新年来换心情，狗年也应个小景，春节聚会时可以跟亲人朋友开启一个有趣的话题。

吴昕这两年在发型方面堪称教科书了，当然也不会错过这么洋气的“可卡卷”。

赵丽颖短发、长发“可卡卷”都美美哒！

伪装年龄这件事儿上，发型算把双刃剑，它能让你看起来比实际年龄更成熟、稳重，比如侧分大波浪，也能让你看起来比实际年龄更显小，当然也不会显得那么小，那就是“可卡卷”了。

迪丽热巴超长发妩媚动人

志玲姐姐的“可卡卷”依旧活力

轻松驾驭！长短发皆可&卷度各异

为什么这么多明星喜欢，因为好打理好驾驭啊！“可卡卷”也不是千篇一律的，长短发都可烫出自己的风格，另外从卷度多少上也可以跟发型师商量，烫出自己独特的“可卡卷”。

“可卡卷”DIY打造方法：

当然啦！如果你不想去烫发，或者想在家先自己打造出“可卡卷”试验一下，那就自己DIY下吧！

用卷发棒：

Step1：将头发按三七分，一侧的头发分成上下两个部分固定，分别用卷发棒将头发夹卷。夹好后用发夹固定；

Step2：将全部的头发卷好后，用喷雾进行轻感定型。将发夹摘掉，用梳子梳开发卷至自然状即可。

用直板夹：

Step1：将头发中分，一侧发顶的头发夹好。夹板竖起，从颧骨平行线的位置开始做竖卷；

Step2：放下头顶的头发，并采用同样的方法卷发。夹一下发尾的位置，打造出外翻的感觉，让发型更加俏皮即可。