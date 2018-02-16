新年改头换面 先从一抹发色开始吧

导读：恩，新年又到了，又到了改头换面的时候了，改头第一步，先从染个完美发色开始吧！（来源：太平洋时尚网）

蜂蜜茶色也叫“蜜糖色”，听名字就觉得很好看的发色

这款发色将棕色、金色和红色完美地结合在一起

比棕色要亮一个度，比金色要深一度，比红棕色要淡一度

这款发色已经得到了很多明星的恩宠，比如：金智媛、唐嫣

染上蜜糖色的金智媛妹子看起来皮肤更加白皙透亮，而且多了几分甜美感和温婉感

染上蜜糖色的糖糖皮肤简直白到发光，叫人好生羡慕

这款发色适合亚洲女孩的肌肤，不挑发型

什么丸子发、BOB头、LoB头都可以轻松驾驭起来

一般肤色不是很黑的妹子可以尝试看看，如果肌肤很黑，那就跟你无缘啦

黑茶色

黑茶色是介于黑色和巧克力色之间的颜色

比黑色浅一点，比巧克力色深一点

很适合刚刚开始尝试染发，不想要跳颜色的妹子

像宋慧乔就特别偏爱这种发色

这款发色很显白，看起来低调时尚

很多明星很喜欢这个颜色的发色

前段时间，秀智出席某颁奖典礼就染了这个发色，看起来整个人的肌肤白皙透亮

最近，宋茜也染上了这个发色，在茜茜的身上多了几分低调中又不失大气的气质

焦糖色

焦糖色听名字就感觉很甜

颜色介于亚麻色和摩卡色之间

对于皮肤较为白皙或者偏黄的妹子来说可以放心尝试，看上去更加温柔甜美

就像AB，染上焦糖色，露出甜蜜笑容，整个人感觉都是甜的

樱桃粉

这个发色看上去会有点二次元，一般人类是不太能hold住的

如果是皮肤格外白皙的妹子，这个发色会让你看起来更加粉嫩白皙

少女感十足，美妆大神pony就是这个发色的忠实fans

鼎鼎大名的时尚博主Irene Kim也超爱这个发色

过年染个樱桃粉，开运不是分分钟的事儿

不过这个发色很挑人，染对了会让你美翻天，没染对也会让你丑翻天

皮肤黑黄的妹子最好不要轻易尝试，要不然效果就如下图了

奶奶灰

“奶奶灰”算是男女通杀的发色了，染好了就是走在时髦尖端的潮人

立刻容光焕发，光彩照人，所以很多男女明星都很爱染这个发色

春春的“奶奶灰”时髦靓丽，衬得脸部肌肤白皙透亮，不禁感叹原来春春的皮肤这般的白

金小妹凯莉詹娜也是忠实fans，一头“奶奶灰”个性十足，抢眼吸睛

不过也不是任何人都能hold住的，染不好就真的是“奶奶”

“奶奶灰”属于冷色调，对白皮星人来说hold住只是两秒钟的事

但是对于黑皮和黄皮的女生来说就不要轻易尝试了

要不然就是这成这样了

染了头发之后，我们更加需要在日常生活护理好自己的头发

而要护理好头发，头发精油是必不可少的东西，在洗完头发后

最好先在头发上抹上护发精油然后再用吹风机吹干

单品推荐

爱茉莉mise en scene美妆仙护发精油

这款精油的性价比超高的，淡淡的清香味道，闻起来不刺激

吸收性很好，清爽不油腻，头发会很明显不那么干枯干燥，顺滑很多

Moroccanoil摩洛哥油护发精油

要进行烫发染发的妹子，这款护发精油是必备的，质地很清爽不油腻

可以有效地缓解头发的分叉问题，令头发更加顺滑，易于打理

卡诗菁纯轻润喷雾油

这款精油算是卡诗的经典单品了，很适合比较容易软塌的头发

精油中的蓬蓬因子可以让头发更加蓬松，而且味道超级好闻

淡淡的清香飘散于发尾，让头发不再毛躁

L‘OREAL欧莱雅玫瑰护发精油

这款精油的味道比前几款的稍微浓点，但是不刺激

轻轻抹于发尾，就会很滋润，但是没有一丝的油腻感

头发摸起来很柔顺，特别适合头发超级毛躁的妹子使用