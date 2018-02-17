活捉娱乐圈才女一枚 娄艺潇隐藏的技能竟然这么多

导读：看了最新一期《声临其境》，我开始重现认识了娄艺潇，除了是被演艺耽搁了的配音演员，她隐藏的多重技能更令人啧啧称赞！（来源：太平洋时尚）

近期最热门的综艺节目莫过于《声临其境》了，小编几乎每期追着看，每场都是看点满满，每期都能捕捉到一枚隐藏技能的跨界Gril，比如上期的韩雪印象就非常深刻。

在节目里韩雪的化名是“粉红猪小妹”，她用搞怪俏皮的“娃娃音”和主持人打趣，活跃了现场气氛；更完全不顾女神形象，打赤脚上阵为《海绵宝宝时》现场配音。

前一秒还是带着哭腔的海绵宝宝，下一秒就变成语气慈爱的老奶奶，角色之间无缝切换，一度让听众以为是动画片原声！

除了韩雪，马思纯的表现也可圈可点，她在节目中化名“大白鹅”，最开始配音《小黄人大眼萌》，而后又精分“三重人格”配音《你好，疯子！》，现场惊呼声此起彼伏。

而最新一期的节目更请来了重量级的专业配音演员边江，想必不少人都是冲着边江看的，毕竟他可是撑起了国产剧配音界半壁江山的人，你能想到的很多热播剧都有他的声音。

小编在叹服边大的配音实力的同时，也对另一枚小姐姐路转粉了。节目里娄艺潇的表现出人意料，本以为她是来打酱油的，但听完她的配音后不这么想了。

第一轮经典之声，娄艺潇开口就是林志玲版“小乔”上身，将志玲姐姐特有的“嗲”声神还原，连发音上的小“瑕疵”都没有放过，一句“zan起来”更是百分百复刻…连坐一旁的边江忍不住直呼“太像了”“天呐”。

而最精彩的是她现场表演“Let it go”音乐剧片段，灯光聚焦在她身上，音乐起，整个舞台都是她的主场。抑扬顿挫的歌声回荡在舞台上空，仿佛在你的眼前就上演了一场冰雪奇缘，无论是舞台表现还是歌声都是满分，都很有带入感。

凭借“胡一菲”正式出道并走红娱乐圈

在此之前，对娄艺潇的印象还只是《爱情公寓》里性子直爽、个性泼辣的“胡一菲”，那时觉得她大声骂人的样子很帅，敢爱敢恨的样子很喜欢，只是渐渐发现彪悍只是她包裹的保护衣，大大咧咧的傻姑娘才是她。

正是这部《爱情公寓》里的“胡一菲”，让她在演艺圈一炮而红，不过据说出道后，娄艺潇并没有选择签约任何经济公司，而是独自在娱乐圈摸爬滚打。

13年主演都市爱情电视剧《爱情自有天意》、情感电视剧《爱情悠悠药草香》，14年主演金庸剧《鹿鼎记》，之后出演《你是我的姐妹》、《爱情珠宝》等。只是这些角色都没有“胡一菲”深入人心，但兴许是角色塑造太成功的缘故，很难再超越吧……

身怀多重技能的跨界Girl

好在娄艺潇并不是很介意，戏一直拍着。而且注重多方向的全面发展，除了演戏，她更是身兼数职。舞台剧专业出身的她是一名歌舞剧演员，曾在《一年级》中担任毕业舞台剧总导演，带着大家出演了《仙剑奇侠传》。

她是歌手，上《跨界歌王》亮过嘹亮歌喉后，不少网友戏称她是被演戏耽误了的歌手，可见她的演唱功底还是很深的。

不忙的时候参加盛典，也不忘秀上一段才艺：一席古装，一段古筝弹奏，一首唱《凉凉》，惊艳全场。

既然当歌手，怎么能没有自己的音乐作品呢？于是在2017年7月与华纳音乐签下音乐合约，发行了首支个人单曲《野生情人》，歌曲MV同时发布 。

此外她也是名舞者，她的舞技《舞林大会》上就见识过了，无论多么高难度系数表演，她却都完美呈现。

让人眼前一亮的时尚气息

演戏、唱歌、跳舞样样不落，穿衣的时尚品味也不差，每次亮相总能让人眼前一亮。

身穿格子衬衫，大秀长腿，梳着可爱的减龄哪吒头，看上去很活泼俏皮。

扮得了可爱也能驾驭轻熟风，一席百褶裙有点非同一般，淡蓝色小清新，扇子的造型更加有立体感，看上去时尚感十足。

这款双麻花辫让美潇看上去文艺气息十足，侧头浅笑，眉眼间竟是温柔，在雪山的映衬下，宛若出尘的仙女亭亭玉立。

波浪长卷发

长卷发配上一身薄纱设计的浅粉色长裙，很甜美很仙~若隐若现的感觉在古堡的背景下更加神秘优雅~想走走甜美路线的小仙女可以选这款波浪长卷发，再染个棕色发色就更是不错了。

不过长卷发的女生们都知道，这种发型虽然很美，但是很难打理，而且打理不好很容易使头发打结，整个人乱糟糟的。那么长卷发怎么护理？这是需要一些小技巧的，一起来看看吧！

Janeke猪鬃小椭圆梳

RMB140

首先，因为卷发有一定的弧度，经常用梳子梳会把卷发梳直，所以平时最好只用手指略微整理整理即可。而长卷发用的梳子最好是圆梳会更好的保持卷发的弧度。

松下Panasonic卷发棒EH-HT40

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当然更少不了一款卷发棒，这款滚梳设计的卷发棒，操作简单，适用于各种长度的头发，使用时不用担心烫到手。有两档温度可选，一档是140°，可卷出自然卷发，二档是180°，打造卷度分明的发型，是帮你卷出不同卷发风格的好帮手。

MOROCCANOIL摩洛哥油护发精油

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另外头发护理必不可少，护发精油不仅有护理头发的作用更有对卷发定型保持弧度的效果，建议长卷发的仙女要使用精油护发，特别是在早晨起床之后使用还能抚平毛躁的发丝。不过护法精油会使头发变得油腻，所以适度即可。