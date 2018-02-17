苏菲玛索：虽有时光日日催人老但有风情不自弃

导读：苏菲·玛索，是法国男人乃至全世界男人的梦中情人，被誉为法国男人“永远的挚爱”，被称为“法兰西玫瑰”，她集野性、优雅、性感于一体，她的法式刘海一剪，就是几十年。（来源：太平洋时尚网）

她被称为“法兰西玫瑰”

被法国男人誉为“永远的挚爱”

是他们心中的梦中情人

她是苏菲。玛索

14岁的苏菲玛索从七百名应征者当中脱颖而出，出演了青春爱情片《初吻》，一举成名，并成为法兰西最亮丽偶像童星。

她饰演的薇卡，清水出芙蓉，天然去雕饰，《初吻》里的懵懂和悸动，在她的演绎下，体现了法国人的浪漫，直接自然。当那个有着阳光笑容的男孩把耳机给微克戴上的瞬间，音乐响起世界只属于他们，这是属于法式的浪漫。

以至于直到现在苏菲玛索年逾半百，我们脑海中也一直铭记她十四岁可爱的样子。

93年的《芳芳》，让她的事业迎来巅峰。

芳芳就像一朵法国雏菊，她活泼欢快，可爱迷人，浑身散发着午后暖意，没有玫瑰的妖艳迷离，却清新可人，这是大众眼里苏菲。索玛最美的时候。

她与亚历的初次见面，就像个不受拘束的妖精，在逗趣的过程里和亚历一见倾心。

法国是浪漫之都，连剧里的思维与情感都是浪漫的，不得不说苏菲真的很适合演爱情片，或者说，她长得太像标准版的梦中情人，笑起来的样子，眼睛里装满了星辰大海。

她是《 Addicts》的患者，性感且优雅。时光催人老，只有她依旧风情万种。

48岁的她，依旧有着引人遐想的魔鬼身材和迷人气息，静静坐在那，只要微微一抬下巴，就散发着致命的魅力。

她在电影里自信且外放， 遇到男主却隐忍和克制，把为了爱而自我救赎的隐喻表现得太好了。

就算女神已经老了，却还可以像《初吻》中第一次坠入爱河一样心驰神往地去恋爱。

她有着一双清澈而忧郁的棕绿色迷人眼睛，笑靥如花，随便抓起头发都透着法式浪漫，虽然是西方人，却兼具东方人的气质。她留了一辈子的刘海，成为时尚界最出名的法式刘海，无数明星相继效仿。

达科塔-约翰逊（Dakota Johnson）

蕾雅·赛杜（Lea Seydoux）

卡莉·克劳斯（karlie kloss）

习惯了外面烂大街的空气刘海、一字眉，换一种法式风情也是不错的选择，法式刘海，也有个很可爱的名字“French Fringe（法国边儿）”，比起一成不变只能乖乖待在眼前的齐刘海，它可中分，侧分，不受拘束。

法式剪刘海的一般法则：

Step1：：从头顶分出三角区，边缘位置大概在自己的眼角。

Step2：把分出来的刘海拉直，对齐眉毛下愿的位置修剪，刘海根部不追求整齐，零零碎碎的发梢，随意感才是法式刘海的真髓。

Step3：在分出的三角区2侧再分出2戳作为鬓角修脸，这一点很重要，脸小不小就看这一步了，鬓角的位置大概在自己眼角的旁边，可以再拉出鬓角2侧的头发随着耳朵剪短一些。

Step4：再稍微整理一下，可以用直板夹一下方便定型。

注意：你也可能会变成这样。