导语：都说额头露出来会显得非常大气，这话不假。但是留了齐刘海就一定会毁容吗？我看不一定！ （来源：时尚COSMO）

谁说齐刘海是毁容神器 那是你不会玩好吗

最近，有很多女明星在中分和齐刘海之间随意切换，估计也是难以割舍齐刘海显小的优点，但是碍于平日工作，只得买个假发片顶替。

林允

而“转行”当了美妆博主的林允也在app上给粉丝安利假刘海发片的妙用！

所以今天我们就来讨论一下到底留不留齐刘海这回事。我为你们总结了这8点要素，请对号入座吧！

适合留齐刘海的人

想显小的

想显小的

齐刘海是减龄神器，这话一点不假。除非是特别厚重的过时非主流刘海，否则都能让你比实际年龄小上2-·10岁。

都能让你比实际年龄小上2-10岁

而且，适合自己的齐刘海还能够起到修饰脸型的作用。比如说太阳穴处比较宽的或者比较凹陷的妹纸，可以选择中间短两边长的刘海；再比如额头比较大的妹纸可以选择眉以上的刘海，从视觉上缩短额头长度。

发际线不完美

发际线不完美

很少有人天生发际线完美，总会有些发际线处的胎毛群魔乱舞，总会有些发际线处的头发死活长不长！如果你没有下定决心去剃、纹或植发，那完全可以通过一个薄刘海隐藏这个问题。

当然，还有一种现象……就是发际线处有旋儿……如果你有一个旋儿，还能通过中等厚度的刘海去解决这个问题。如果你有两个旋儿，我建议还是中分吧亲！

大脑门

大脑门

是的，说到大脑门适合留刘海这个话题，必须要请出这位完美示范……无刘海图就不放了相信大家也都看过。

大脑门留上厚度适中的刘海能够让你发际线下移至少两厘米

大脑门留上厚度适中的刘海能够让你发际线下移至少两厘米，且看起来脸更小了！

额头过窄

额头过窄

有人会觉得窄额头不适合留刘海，其实也没有这么绝对。就像是大额头通过眉上刘海来缩小额头一样，额头过窄的人可以留稍稍长一点的眉下刘海来拉长额头的长度，同时刘海的弧度也可以饱满一些，这样也能让额头显得更加立体。

不适合留齐刘海的人

想要高级感的

想要高级感的

前面已经说过，齐刘海是减龄神器，但是确实是会让人看起来少了点高级气质。

所以建议你根据场合或者你某个时间段想走的风格定你是否要留一个刘海！

发质细软或自来卷

发质细软或自来卷

是的，适不适合留刘海还取决于你本身的发质。如果你的头发天生自来卷，那么你留刘海也会非常服帖或者是群魔乱舞；如果你是发质细软的类型，你的刘海可能没有那么有弧度，且会一条一条地垂下来像很久没洗过。

热巴就是个典型的例子，其实不太适合刘海

热巴就是个典型的例子，其实不太适合刘海。

颧骨宽

颧骨宽

上面其实说过，刘海可以修饰脸型。但是颧骨过宽的人不适用。因为刘海相当于帮你的脸做分层，它把最能够中和颧骨宽度的太阳穴部分遮挡住了，于是让颧骨变得更、加、突、出。想象一下刘涛齐刘海你就明白这个意思了。

脸短而尖的

脸短而尖的

如果本身脸比较小，留个空气刘海玩票还可以，但是如果是脸短和尖的类型，再留个齐刘海那简直就是把你自己的脸变成倒着的等边三角形……想想就是很奇怪……

说了这么多，相信大家已经对自己是不是适合刘海有了初步判断。如果这个时候去理发店其实还是有点不值的，你可以试着在家自己动手剪一个空气刘海！

首先把头发简单分区，刘海部分的区域应该是个倒V。

首先把头发简单分区，刘海部分的区域应该是个倒V。

然后注意整体发量不要太厚

然后注意整体发量不要太厚，这样后面还可以有修改的余地。且宽度不要超过三分之二的手指长度。

不要一次剪太短

不要一次剪太短，否则补救就来不及了。你可以试着先剪中间，长度保持在鼻尖的位置，这样可以反复操作几次，避免车祸。

注意刘海两边要与非刘海区域衔接

注意刘海两边要与非刘海区域衔接，因此要稍微有点角度。

最后进行一些细节的修改即可

最后进行一些细节的修改即可。

一个完美的空气刘海就完成啦

一个完美的空气刘海就完成啦！

这种刘海的好处是可以随时切换，不想要了就分成中分

这种刘海的好处是可以随时切换，不想要了就分成中分，毫无违和感！

你学会了吗？

你学会了吗？