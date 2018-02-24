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吴亦凡刘诗诗的“前短后长发”要火

吴亦凡刘诗诗的“前短后长发”要火
2018年02月24日 10:45 新浪时尚
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　　导语：昨晚，吴亦凡在米兰出席了宝格丽2018秋冬新品发布会，黑色西装亮相沉稳又帅气。新发型格外显眼，银色中长发霸气外露，上面是蓬松短发，而后面却留起了两撮齐肩的“小尾巴”，形成了“前短后长”的造型。（编辑：Levin）

吴亦凡米兰时装周出席宝格丽2018秋冬新品发布会吴亦凡米兰时装周出席宝格丽2018秋冬新品发布会

　　米兰时装周正在进行中，明星们也是各种潮装亮相，要说在造型上有什么新亮点，吴亦凡的新发型绝对是一记重磅。

吴亦凡米兰时装周出席宝格丽2018秋冬新品发布会吴亦凡米兰时装周出席宝格丽2018秋冬新品发布会
吴亦凡米兰时装周出席宝格丽2018秋冬新品发布会吴亦凡米兰时装周出席宝格丽2018秋冬新品发布会

　　昨晚，吴亦凡在米兰出席了宝格丽2018秋冬新品发布会，黑色西装亮相沉稳又帅气。新发型格外显眼，银色中长发霸气外露，上面是蓬松短发，而后面却留起了两撮齐肩的“小尾巴”，形成了“前短后长”的造型。

吴亦凡新发型吴亦凡新发型

　　然而银色的潮发下，两侧的鬓角却是黑色的头发本发，给发型增添了一丝不羁和野性。

吴亦凡 新发型吴亦凡 新发型

　　乍一看这种发型有点复古，但凡凡却把它演绎的更加潮流前卫。

　　除了凡凡之外，女神刘诗诗最近也爱上了这种“前短后长”的发型。

刘诗诗亮相米兰时装周TOD‘S秀场刘诗诗亮相米兰时装周TOD‘S秀场

　　昨天刘诗诗亮相米兰时装周TOD‘S秀场，花色衬衫干练又优雅，发型清新又不失个性。

刘诗诗亮相米兰时装周TOD‘S秀场刘诗诗亮相米兰时装周TOD‘S秀场

　　自从减了短发，诗诗的各种造型就更加大胆时髦，这次把短发别在耳后，在后面留起齐肩中长发，显得更加随性有活力，又带着中性风的帅气。

刘诗诗新发型刘诗诗新发型
刘诗诗刘诗诗

　　这是之前诗诗还没留很长时的发型，耳后带着小碎发也是非常俏皮。

　　目测这种“前短后长发”要掀起一波潮流了，春天了，也让你的短发和诗诗凡凡一样“长草”吧！

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