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头发爱出油？可能是你洗的不对

头发爱出油？可能是你洗的不对
2018年02月26日 17:26 新浪时尚
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　　导语：这两天“中国人头发全球第二油” 一直在热搜榜，其实头发油一方面是发质的原因，但也和我们的生活和洗发习惯密切相关，油头星人应该避免哪些洗发误区？（来源：Levin）

中国人头发全球第二油中国人头发全球第二油

　　“中国人头发全球第二油”？这是这两天热搜榜上的一条消息，虽然这个“第二油”并没有什么官方的解释，但这个热搜确实掀起了不小的话题量，很多“油头星人”都找到了共同语言，你是不是也为“全球第二油”的称号做了贡献？

　　作为一名资深“油头星人”，我想说的也是太多。大冬天的，别人都为了洗澡才顺便洗头，而我却为了洗头必须要洗澡，要不然头皮就出油出到死。但凡一天不洗头，第二天就没法见人！晚上刚洗好了头发很清爽，第二天还没出门妈呀刘海儿就油了。看着别的妹子在办公室抹润发精油护发，我一抹却变成油腻大妈……

　　“油头星人”的痛谁能懂！很多油头星人已经放弃了和油腻头皮作斗争，坚信一切都是天生的，都是命，所以大不了天天洗头呗，姐就是要清爽。殊不知天天过于频繁的洗头反而会让头发更油，简直是悲了个剧。

　　头发出油多，从中医上讲是由于湿热或者痰湿等其他症，往往是先天体质。虽然头皮爱出油与天生的肤质体质有关，但还有些其他的原因影响着皮脂的分泌，比如：

　　生活和饮食习惯：现代医学上讲，过食辛辣油腻食物、熬夜、长时间看电脑、快节奏的生活、高强度的工作压力，都会影响内分泌系统，加剧头皮出油。

　　洗发的方法和频率：频繁的洗头，将头皮上的油脂过度清洗，皮脂腺也会进一步分泌，导致头发越来越油。另外，错误的洗发方法也会刺激头皮，导致头皮爱出油，甚至脱发。

　　如果你本来就是爱出油的肤质，那么一般也逃不过头皮出油，但也别自我放弃，可以通过调整生活习惯、清淡饮食和正确的洗发方法来改善头皮出油，你也能做个清爽的飘逸仙。

　　生活和饮食咱们就不多说了，今天就来聊聊如何正确洗头发，头发谁不会洗？别说大话，错误的洗发方式不仅会让发质变差，也会影响头皮的环境，导致越洗越油，说不定你的油头就是洗出来的。我们每周都会做的洗发这件事看似简单，但却存在着很多误区，你的洗发方法还真不一定对！

　　编辑总结的正确洗发tips：

　　[洗发前]

　　频率

　　刚才已经说过了，每天洗头有些频繁，会加速油脂分泌，那么到底多久洗一次头最合适？一般在2~5天洗一次头发比较好，如果你是不洗头就出油星人，那也要隔天洗，不洗头的那一天尝试把头发扎起来，或者使用干发控油喷雾等，总是扛也要扛过不洗头的那一天。当然如果是假期在家，也可以试试3、4天不洗头，这样会更好的保护头皮皮脂，慢慢的你会发现头发出油在减少。

　　水温

　　和洗澡一个道理，洗发的水温不要过高，否则会带走头皮的水分和必要的油脂，导致头皮出油更多。洗头水温最好不要高于42摄氏度，或者至少不要觉得烫。

　　[洗发ing]

　　洗发的手法

　　看上去简单的过程其实隐藏了很多玄机，简单来说就是洗头不能着急，要注意这几个细节：首先要用水将头发彻底淋湿，不要在半干半湿的情况下就直接涂抹洗发水，这样会造成清洗不彻底，长此以往头皮的环境就会变差。然后依然不能着急，先把洗发水挤在手掌上，加水打出泡沫之后再涂抹在头发上，这样泡沫会更丰富，清洁力也更强。如果洗发水在没有搓出泡沫的情况下直接与头皮接触，会刺激头皮，让头皮更加敏感爱出油。

　　洗头的手法也很重要，我们习惯用指甲刮头皮，觉得这样可以止痒，清洁的也更彻底。然而你的头皮并不喜欢这样，坚硬的指甲划过头皮会对皮脂表面造成损伤，让头皮更脆弱敏感，而且指甲中隐藏着很多细菌，也很容易进入头皮诱发感染。正确的做法是用指腹打圈按摩头皮，柔和的清洗头皮每个角落，然后同样打圈揉头发，并轻轻捋顺发丝。

　　涂抹护发素也很重要，普通的护发素最好不要接触到头皮，除非是头皮专用的护发产品，大部分护发产品在使用方法上都会注明用在头发中段至发尾，护发素接触头皮容易导致有柔顺效果的化学物质堵塞毛囊，加重头皮出油和脱发。

　　[洗发后]

　　吹干

　　洗发后要不要吹干、何时吹干其实一直存在很多争议，编辑觉得还是根据个人的发量和习惯来比较好，但一定要切记不能湿发入睡，会引起头疼等很多不适，也会影响毛囊健康，至少要保证头皮和发根是干燥的。吹发多少会对发丝造成损伤，建议在吹发前，先在发丝（远离发根）处涂抹护发油或免洗护发精华，然后再进行吹发造型，会最大程度减轻吹发对头发的伤害。

　　梳头

　　梳头是我们每天都要进行很多次的工作，也要把它当成是护发保养的一部分，梳头时要轻柔，不要用力拉拽，以免扯断头发，损伤毛囊。可以使用防掉发的梳子，减少梳头发时的拉扯。晚上也可以用梳子轻柔按摩头皮，可以活络经脉，让头皮和毛囊更健康。但要注意的是，梳子要经常清洗，否则会存留细菌和污渍，破坏头皮环境。

　　所以说洗护发的讲究还是很多滴，“油头星人”在平时一定要注意细节，尽量减少冒油的可能。下面就是种草时间了，推荐一些“油头星人”必备的洗护发产品：

　　一、如果今天头很油，但又不能洗的那么频繁，怎么办？试试干发喷雾，喷完之后油光瞬间不见了，头发跟刚洗完的一样清爽：

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　　klorane康如柔润倍护免洗喷雾

　　无需水洗，有效去除头发及头皮上的脏污，油脂和异味；有效提升发丝支撑力，秀发恢复蓬松轻盈。

Batiste碧缇丝头发干洗喷雾Batiste碧缇丝头发干洗喷雾

　　Batiste碧缇丝头发干洗喷雾

　　具有“去油、蓬松”的功效

　　二、偶尔使用净化头皮的洗护产品，可以清爽头皮，改善出油和头屑：

巴黎欧莱雅茶树植萃去屑1分钟头皮深层净彻凝胶巴黎欧莱雅茶树植萃去屑1分钟头皮深层净彻凝胶

　　巴黎欧莱雅茶树植萃去屑1分钟头皮深层净彻凝胶

　　为有头屑人群定制，配方蕴含天然去屑茶树精油及杏籽按摩颗粒，温和去除老旧角质，深层净化头皮环境。按摩1分钟感受头皮舒爽清新，充满呼吸感。每周2次，可替代洗发露使用。

AVEDA invati 头皮净化洗发露AVEDA invati 头皮净化洗发露

　　AVEDA invati 头皮净化洗发露

　　深度清洁，头皮舒缓，强韧防断发。

　　三、控油洗发水加持，清爽一整天：

淳萃5重植萃水润净油去屑洗发水淳萃5重植萃水润净油去屑洗发水

　　淳萃5重植萃水润净油去屑洗发水

　　针对油头皮、干发丝

馥绿德雅控油清爽洗发露馥绿德雅控油清爽洗发露

　　馥绿德雅控油清爽洗发露

　　针对易出油头皮，净澈头皮，平衡油脂。

　　最后，别惆怅什么油头世界第二了，咱们人口在那摆着呐！

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