发际线每逢佳节后移三寸 也许日系齐刘海能拯救你

导读：回味今年刷过的春节档电影，相信大家应该对《西游记之女儿国》里梁咏琪饰演的高发际线国师印象超深刻，经过了一个超长春节假期的胡吃海喝和熬夜，大家摸摸自己的发际线，是不是有一丢丢跟国师产生共鸣呢？（来源：瑞丽网）

吃吃喝喝的春节又过完了，小仙女们除了怀念家里的烧煮炖炸外，应该也在回味今年刷过的春节档电影吧？相信大家应该对《西游记之女儿国》里梁咏琪饰演的高发际线国师印象超深刻，经过了一个超长春节假期的胡吃海喝和熬夜，大家摸摸自己的发际线，是不是有一丢丢跟国师产生共鸣呢？

难道咱们还真得为了这个困扰去植发？植发真的有你想象中那么好么？肯定不是啦，不然怎么还会有那么多谢顶的明星呢？用生姜水擦头皮？可是你能长期坚持吗？也许换上一款日式齐刘海就是一个极好的选择，不仅能遮发际线，还能瞬间减龄到20岁，日本许多女星都喜欢哦。

有村架纯作为日系清纯女星的代表，略带零碎感的日系齐刘海完美遮住了额头不说，还让她瞬间减龄不少。

桐谷美玲也是日系刘海的爱好者，清纯的齐肩发配上略带弧度的齐刘海，让吧花自带小仙女气息。

比起遮住眉毛的日系齐刘海来说，想要为自己增添时髦感的小仙女们也可以像宫崎葵一样选择这种不盖过眉毛的短款齐刘海，同样能够完美遮住额头，避免发际线尴尬不说，还能轻松做时髦小妖精。

除了日本女星外，其实中韩女星也酷爱这种比空气刘海更密、但拯救发际线效果满分的日系齐刘海，比如金昭熙就为大家很好地示范了校园甜美女神的标配发型。

想要略微修饰脸型的菇凉们，阿兰这款在日系齐刘海的基础上将两侧刘海的边缘稍微留长了一点，除了修饰脸型外，还有俏皮出挑的效果。

日系齐刘海也可以搭配花式造型，比如安悦溪的清纯系马尾就与日系刘海超搭，而且完全不用担心发际线烦恼，想要活力系感觉的菇凉可以试试哦。

气质女神袁泉可以说是娱乐圈中有名的大额头女星，她酷爱用齐刘海修饰脸部，而短发X日系齐刘海的造型让她看起来更加清新动人。

Bob头与日系齐刘海也是绝好的搭档，如沈月这种萌系发型，利用黄金三角的原理对额头和脸型进行修饰，还能凸显饱满的苹果肌，青春无敌。

日系齐刘海和韩式空气刘海一样，想要打造出精致的效果的话，可以利用卷发棒和定型喷雾等工具。

在使用卷发棒的时候，除了卷中间部分的刘海外，还可以将脸颊两侧的头发也适当卷出弧度，可以在修饰额头的同时营造出自然蓬松的效果，更显动人哦。