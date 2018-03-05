吴昕孙俪示范 二次元刘海让你瞬间小5岁

导语：最近有种二次元刘海忽然红了，那就是有点“丑萌”的短刘海。吴昕、孙俪都是眉上刘海的最佳范本，减龄三五岁一点不假。（来源：YOKA时尚网）

吴昕眉上刘海

孙俪短刘海

春天马上就要来了，正月也快要结束了，是不是可以换个新发型了？最近有种二次元刘海忽然红了，那就是有点“丑萌”的短刘海。

吴昕刘海

吴昕写真

二次元刘海简单说来也可以叫眉上刘海，露出眉毛和额头，整个人的五官看起来更加清晰明朗，并且拉长了脸的视觉比例，看起来更立体。

日本模特Yuka Mannami

二次元刘海

时尚博主 blogger Thania Peck

WhoWhatWear主编Kat Collings

时尚博主 Natalie Lim Suarez

时尚博主 Courtney Trop

时尚博主 Linda Tol

著名荷兰时尚博主 Linda Tol就刚换了俏皮的短刘海，造型师 Kim Jones、时尚博主 Courtney Trop等潮人也都以短刘海发型亮相时装周。

Emma Roberts

Emma Roberts之前出席评论家选择奖活动时也是时髦的短刘海造型。有了这个短刘海，减龄三五岁不是梦。

将刘海稍稍打薄打碎

二次元刘海最主要的是，不要剪齐刘海，将刘海稍稍打薄打碎，刻意营造参差感和“狗啃式”，增加发型的随意和慵懒感。