迷一般的自信从露额开始 baby热巴的升级款半花苞教程

导语：敢于露出额头的女生会更加表现出自信，因为没有刘海遮挡的额头运势会非常好，整个人的气场都会发生改变，自然能拥有迷一般的自信喽！瞧，刚刚庆生的Angelababy，很少见她用刘海遮挡额头，而大幂幂即使有了发迹线的危机，也一直保持着额头外露！（来源：瑞丽网）

迷一般的自信从露额开始

angelababy

如果只为露出额头，而披散着头发，会过于单调，所以明星们对于发型的研究也是花样百出，你可能还沉浸在AB的露额半马尾发型中，然而更多流量小花们都升级了发型新花样-时髦半花苞头了！

迪丽热巴

连之前尝试过齐刘海的热巴，都把刘海养长了，露出了饱满额头，更加让人喜爱吧！

不过，我们接下来要给大家推荐的可不是露额半马尾这么基础款的发型了！当当当，它就是升级款的半花苞发型哦！不仅造型洋气，还能让你在梳对发型后不自觉的露出迷一般的自信哟！

范冰冰

少女系的范冰冰

爱情、事业双丰收的范冰冰越来越有甜蜜小女人的架势了，号称“范爷”时的发型多半与盘发有关，然而变身“恋爱冰”后多以蓬松散发为主，偶尔卖萌半花苞头系不系瞬间少女感十足了！

刘亦菲

俏皮感的刘亦菲

最近的几部新片让一直仙气十足的刘亦菲彻底的接了地气儿了，而且性子活泼了许多，小编都被她圈了粉儿。瞧这款高高的小花苞造型让她从骨子里透出俏皮感！

关晓彤

田园少女关晓彤

关晓彤的这款发型才是标准的半花苞发型啊！真正的田园少女发式呦~发型要点在于看似头顶上方头发全部扎起，其实额头左右两侧才是留有长刘海修饰脸型的重点呢！

唐艺昕

短发小花苞唐艺昕

半花苞发型不仅是长发女生们的专利哦~短发女生梳起这款发型也是更加时髦+可爱！看唐艺昕的这款发型就非常时髦了！需要注意的是短发的缺点在于花苞不够饱满，所以在扎发时需要多抓一些头发充盈马尾的发量！

张子枫

俏皮小花苞张子枫

短发的女生扎起半花苞头可以有更加洋气的方式呢！比如像张子枫一样将花苞扎在头顶左侧或右侧（其实想扎到哪里都系可以哒！）更加少女味十足了！

花苞头虽然可爱，难点在于花苞的扎法

这款半花苞头实用性非常高，比如敷面膜时，为了不让头发贴在面膜上，随手扎个半花苞，颜值、实用性都很高哦！（你能看出这位敷面出镜的小妞是谁吗？答案就在文内）那么，应该如何扎出可爱、蓬松、洋气的半花苞呢？跟着以下步骤学起来吧！

step1

Step1

抓出你要绑的头发量，用橡皮圈绑成一束半马尾；

step2

Step2

将绑好的半马尾轻轻地拉松，让它看起来更加自然、蓬松；

step3

Step3

再将半马尾发分成两小缕，并交叉旋转成一大束马尾；

step4

Step4

接着将步骤三的发束拽住一缕，将另外一缕发束逆向轻轻地拉松，越自然越好看；

step5

Step5

最后，将步骤四的发束逆时针绕成一个花卷，再用小黑夹固定就搞定喽！

好啦~AB、热巴的升级款半花苞教程就到这里，你学会了吗？

最后，小编公布刚刚的敷面小花是：林允哦！（也许，眼尖的你应该早就猜到了吧！）