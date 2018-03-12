今年春夏必染的五个流行发色让你闪靓整条街

导读：迎来了3月看着最近天气慢慢变暖，又想染个头发换换心情，想要来点春天的颜色，希望桃花赶快降临，今年一定要尝试看看的6大热门发色，利用一点点的小改变，让整体的风格与造型都有新的气象，让你招桃花还能提升工作运都有帮助。（来源：爱丽时尚网）

年度Pantone代表色的紫外光色

今年紫外光色（Ultra Violet）如宇宙星云般神秘的幻彩旋风席卷潮流界，如果要跟上潮流这个颜色不染不行，不过这个颜色挑战度最高，因为‘紫外光色’多变又复杂，需取得红和蓝之间的完美平衝相当考验设计的功力，同时要在漂发的过程中细心监察头发的变化才能染出最正的颜色。

金属色当道的金属银灰

今年的金属色当道，除了彩妆与服装外，头发也可来点Silver Blonde金属银灰，不同于过去消光的颜色，今年更需要配合光线，闪耀发丝的颜色。金属银灰虽然闪耀却有种低调的质感，是一头很适合常常出去玩，让阳光来衬托自己的光泽的发色。

低调又不失质感的黑茶色

对于因为工作而不能染太夸张发色的人来说，黑茶色就是很好的选择，在不同的光线下会产生不同的发色，在阳光下会自然透出浅咖啡色的温暖，在没有阳光下，又犹如稍微浅色的黑发，低调却不失质感，富有变化也不会过于夸张。

染上这个颜色就时尚的亚麻色

亚麻色这几年一直都没有煺烧的迹象，更是许多喜欢染浅发色女孩的首选之一，但是在选这个颜色时，尽量避免带有绿色调的亚麻色，因为亚洲人皮肤普遍偏黄，如果带有太多绿色反而会让皮肤更显黯淡与蜡黄，所以选择褐色或浅咖啡色调为底色，反而是最好的选择。

染了也不怕布丁头的渐层咖啡金

头发染浅最怕就是新头发长出来后的黑色发根，所以今年有一种染发方式，就是让设计师保留发根的原色，在离发根1~2公分的长度开始染，然后再逐层染上金黄色或是浅咖啡色，刻意让创造一种类似布丁的头的错觉，这样的染发有一个好处是可以减少补染的机会，算是懒人相当适合的发型。或是你现在已经开始有点布丁头了，那你也可以大声的说我这是最新的渐层咖啡金，大家就不会觉得你是没去补染了，这真的是一个很省钱很省事的染发方式。