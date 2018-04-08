萌又美还抗风 宋茜的“哪吒头”可以pick了

导语：周末宋茜在综艺中扎了可爱的“哪吒头”，之前的短发御姐秒变萌妹，还上了热搜。哪吒头不仅萌，还很适合多风的春天，但如何扎哪吒头才不土？（编辑：Levin）

宋茜《热血街舞团》哪吒头

在周末新一期的《热血街舞团》中，宋茜的头发扎起了两个圆揪揪，可爱的“哪吒头”亮相获赞无数。

宋茜哪吒头

宋茜的五官本来就比较甜美，配上“哪吒头”更加可爱乖巧。

宋茜短发

之前在《热血街舞团》中，宋茜还是利落的垂坠短发造型，攻气十足，热舞起来也非常帅气潇洒。

宋茜哪吒头

如今扎上“哪吒头”秒变十八岁少女，配上呆萌的表情简直太可爱了。宋茜这次扎的其实算是改良版的哪吒头，只是把上面的头发分成两份扎起小揪揪，上面的头发还做了编发和定型的处理，所以看上去很自然。

宋茜哪吒头

侧面可以看得更清楚，下面还是有很多碎发的。

宋茜哪吒头

之前在《我们来了》中，宋茜就曾扎“哪吒头”亮相，是全扎上去的那种，由于发量较多，所以是先编发后扎发，形成的立体感双丸子头，看上去也十分灵巧。

春天来了，是要考虑换个清爽又少女的发型，而且如果刚过去的清明小长假你在北京的话，你一定体会到了被风刮到绝望的感觉吧。所以萌又美还抗风的“哪吒头”真的可以考虑pick一下啦。

相信很多妹子不是没有尝试过哪吒头，只是效果并没有女星们扎得自然，是真的感觉有点像哪吒。

你想象中的自己↓

现实中的自己↓

景甜 哪吒头

不忍直视了对不对，其实扎哪吒头也好，丸子头也罢，并不只是简单的扎个发髻，都还是有很多小技巧可寻的，做到这几点，你扎出来哪吒头才真的是可爱到爆。

蓬松扎发

关晓彤丸子头

哪吒头给人的整体感觉是要蓬松，发髻可以扎得凌乱一些，让碎发露出来，发量大的话可以先编发再扎发，最后用手揪松一些。

不仅是扎起的发髻要蓬松，前面的头发也要足够蓬松。所以宋茜这款哪吒头会把前面的头发编起来一绺，既方便定型，又能显得蓬松。也可以用梳子把前面的头发打造蓬松，这样看上去才不会显得生硬。

碎发修饰

Angelababy哪吒头

Angelababy扎哪吒头

想扎出好看自然的哪吒头，碎发很重要。发髻边缘、下面的头发和刘海儿都尽可能留出一点点碎发，可以让发型的整体感变得柔和，还能修饰脸型。

毛晓彤

毛晓彤的哪吒头看似扎得随意凌乱，其实看上去非常的自然，增加俏皮感。

舒畅的哪吒头

戚薇“哪吒头”

刘海儿、脑后的碎发更显小女生韵味。

改良百变哪吒头

日常中的哪吒头并不是让你顶着两个大圆球出门，你可以尝试改良版的哪吒头发型，其实会更好看。

金晨哪吒头

娜扎丸子头

-半哪吒头

类似“半丸子头”，下面依然留着很多头发，就是把上面的头发扎起两个小揪揪，发髻不大，很好打理，看上去也不会太突兀。

热巴丸子头

热巴哪吒头

长发也可以扎半哪吒头，一半的发丝扎成小发髻，剩下的发丝绕在发髻底部，有种可爱犄角的感觉，很讨巧。

范冰冰哪吒头

无论发量多少，都只扎两个非常小的发髻，剩下的头发扎成麻花辫披在两边，这种混搭的扎法让哪吒头更有灵气。

陈瑶哪吒头

-卷发哪吒头

本身是卷发的MM也可以尝试哪吒头，带卷的碎发修饰在两边非常别致优雅。

谭松韵

-不对称哪吒头

会玩儿的MM还可以尝试谭松韵这种不对称哪吒头，俏皮鬼马。

最后，想要打造出完美的哪吒头，你还需要有好的发质，太过干枯会让碎发显得毛糙凌乱。尤其是平日里喜欢变换各种发型的妹子，更要护理好你的发丝，如果发质太过暗哑，造型之后也不会有清新灵动的感觉，所以日常的养发也非常重要哦。

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