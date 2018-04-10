福音！2050年你将彻底告别脱发困扰

从2017年末到现在，关于头发我们讨论的最多的可能就是所谓的“90后脱发”问题了。这个话题在微博上的讨论量之大，引发的共鸣之多，简直让我们大跌眼镜。

无论90后是否已经进入到了集体为脱发操心的阶段，但是这个话题能够引起全民关注，说明大家对于脱发这个现象的态度绝对就是——不！能！忍！

虽然说“聪明的脑袋不长毛儿”，但身边的甲乙丙，一但遭遇脱发困扰，不光是外貌上的变化，久而久之会因此而变得不自信和消沉，长此以往是会影响心情的。

发际线后移带来的颜值变化，连小李子都无法接受。

众所周知，日本男人面临的职场压力是巨大的。有调查显示，在日本职场打拼的年轻人和中年人，一但遇到了脱发问题，他们中绝大多数都会积极主动的去挽救自己的头发，很大一部分人都会选择植发。这是因为他们认为，脱发会影响他们在职场中的发展。

可见，脱发不仅仅是一个影响外貌的现象，还成了会影响人们事业前途以及性格形成的严重课题。所以解决脱发问题刻不容缓。

现在市面上除了通过手术植发可以说是解决脱发问题虽有效和显著的途径之一，但首先植发的费用较高，并不是所有脱发人群都可以接受；其次，植发手术的过程也会伴随着一定的痛苦；最后既然是手术，也有风险和失败的案例。

除了通过手术途径，靠一些防脱/生发洗发水还是目前大部分脱发人群选择的主要方法。但是效果嘛，就可以说很一般了。即使碰到一些有效果的，作为普通消费者来说，你也不敢确定里面的成分是不是含有激素类物质不是嘛？

但是，今天，我们要告诉你们一个好消息就是——脱发，甚至其他一切你现在能想象到的关于头发的问题，都将在不远的将来完全从根本上被解决。

小浪之所以敢这样拍着胸口向你们保证，可并不是在吹牛喔。因为在法国当地时间4月3日，小浪有机会参加了巴黎欧莱雅在巴黎举办的2018头发峰会。

巴黎欧莱雅科研中心全球发色分布示意图

巴黎欧莱雅科研中心科学家

巴黎欧莱雅科研中心产品试验进行

————————我是一条认真而严谨的“科幻”分割线————————

在这里，我们有幸见识到了巴黎欧莱雅科研中心对于头发问题研究的过程，了解了他们最近研究的主要方向和取得的成果，并且给你们带来了2050年的护发前景展望（这个愿景已经被科学家们证实完全可以实现喔）。

现在为大家展示巴黎欧莱雅科研中心的科学家为我们带来的研究成果，以及他们对于未来几十年护发前景的展望。

头发在毛囊肿生长

黑科技1：维持头皮和毛囊的健康有序解决脱发问题

那么到了2050年，我们会用什么办法来从根本上解决脱发问题呢？巴黎欧莱雅科研中心的科学家们给出了这样的答案——通过维持头皮和毛囊的健康有序，来维持或增加头发的密度。

是否通过重新激活毫毛？或者是从别的地方提取毛囊，重新植入头皮？另一方面，如何在不破坏毛囊的情况下减少那些不想要的毛发？这将是他们从根本上解决脱发问题的主要研究方向。

可以预见，到那个时候，我们已经可以完全通过科学手段控制和激活毛囊，所以我们不但可以让毛囊中长出头发，甚至还可以让去掉不想要的毛发？（会有人有这个需求吗？发量堪忧的小浪表示无法理解，哈哈哈）

受损头发表层毛鳞片逐渐脱落

黑科技2：合成纳米级别的蛋白质来修复受损发质

你以为解决了脱发掉发问题就是欧莱雅科研中心里科学家们的最大研究成果了？那你就太天真了。在这次峰会上，科学家还为我们展示了30年后，我们将迎来这样一个目前看上去完全不能想象的护发时代——蛋白质对于逆转头发的自然老化是至关重要的，未来植物型的细菌通过合成纳米级别的蛋白质（角蛋白相关的蛋白质）来帮助我们修复头发，从而防止头发变的暗淡或断裂。

不但受损发质可以得到根本性的改善，我们日常的头发护理方式也将进入全新的“无水时代”！

今后，洗护发将不再需要水，可以想象每个人的浴室里会有个水的再处理站，产品的功效也将变得超级持久。到那时会出现一些可人工培育的成分，我们将不再从自然资源中无尽的开采成分，而是去研究这些成分，并通过人工的方式，可持续性发展的角度去培养这些成分，并用于生产，从而达到护发的效果。

随意改变发型发色不再遥不可及

黑科技3：生物技术控制发色告别白发



除了可以通过科技手段护发之外，巴黎欧莱雅实验室的科学家们还将通过生物技术控制头发。这样就可以轻松改变发色，到时候所谓的随着人类衰老头发变白？不存在的亲！

好了，看过了2050年的护发方式，是不是一时间还觉得不可思议？但是千万不要以为这只是脑洞大开的结果，要知道，这是巴黎欧莱雅研究中心的科学家在近年来不断研究探索的基础上给出的科学论断。

科技的发展和进步，永远超乎我们的想象。祝愿我们的头发都能够和我们并肩作战到迎来“护发科技大爆炸”时代到来的那一天。