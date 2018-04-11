都知道范冰冰发量惊人 你平时也应该这样护理头发

导语：很少人能像范冰冰那样发量惊人，这是天生的。但是如果你从现在开始这样护理头发，绝对能避免秃顶的那一刻！（来源：YOKA时尚网）

众所周知，范冰冰的发量可谓是多到惊人。头发乌黑亮泽，浓密坚韧，不由的让人羡慕嫉妒！

很多姑娘都会担心脱发掉发，但是相信范冰冰一定没有这样的烦恼。

毛量多少都是天生的，但是发量稀疏的姑娘可以就后天的习惯，让自己的头发也变得坚韧牢固，不脱发易短！ 不做范冰冰，我们也不要破罐子破摔哦。

如何爱护你的秀发

一：护发素的重点不是头皮，是发根！

很多姑娘在抹护发素的时候抹的满头皮都是，但是其实这是错误的！护发素本身呵护的是毛鳞片本身，而不是头皮。一般头发受损的地方都是从发中到发根，这一段才是护发素对头发进行修复保护的时候。

二：吹头发之前给头发进行保护

其实很多姑娘不知道，吹干头发对头发本身也是有一定的伤害的。吹头发的过程中可能会让毛鳞片受损，导致掉发。所以吹头发的时候可以给头发加一层保护，而且这样吹出来的头发才可以柔润丝滑而并不是毛毛躁躁的。

三：精油按摩养护头发头皮

精油是蕴含极其丰富的营养在里边的，精油本身可以通过按摩释放精油成分，促进头皮微循环。有效舒缓头皮和改善毛囊因油脂堵塞的各种问题，也同时给头发进行保护，滋养。

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