这五款最帅发型打理起来不超过五分钟

早上起床最烦恼的事情就是睡扁的头发，是不是只想每天早晨一抬头，“恩又是帅气的发型，可以出门了。”（来源：ELLEMEN）

我们完全理解你的心情，因此我们今天推荐的五款春夏男士发型，挑选标准只有两个：（1）帅。（2）早晨打理不超过五分钟。

1。 剪这款，早上只要 50 秒

从长度你就能看出，这款发型适合一点都不喜欢打理头发的男孩们。如果你想快速出门但又保持有型，请把它作为第一选择。

这类发型对人的要求主要在脸型，至于发际线、发质都不重要，除非是 M 型发际线，即额头两侧发际线上凹，否则都可以大胆尝试。

唯一不适合的就是大圆脸（但请不要人人都说自己是圆脸好吗？），或者皮肤很白、长相可爱的小男生。比较瘦、长相偏街头的男生会更契合一些。

怎么告诉发型师：

这款发型的关键是脑袋两侧不能剪圆润，那会变成早期莫西干头，整个头是三角形的。只要你不想这么土气，请在脑袋两侧剪出偏方的“角”，可以让脸型显得饱满，而不是拉长。

两侧鬓角需保持半个月一次的修剪频率——和每天早上的轻松方便相比，多跑几次理发店也是值得的。

我们还让模特为你示范了刻痕的正确姿势。前几年常见（于足球运动员头上）的刻痕都位置偏高，2018 年了，刻痕应该下移，并保持单一的直线，让你显得更街头。

如果你偏爱早上洗头，那么擦干后用一点发蜡抹在手掌，在头顶正面左右擦两下即可。如果不想早上洗头，那啫喱会更适合一些，手法同上，不要用到手指。如果实在懒，其实不打理，都不会让发型太走样。

用什么产品：

■ BS Freeze Keep Gel 200g，约合 125 元

■ 塞巴斯汀刚劲啫喱 150ml，118 元

配合短发，只需要用膏状的啫喱即可，硬度不要过强，否则会让头发显得一根一根的，选择质地偏柔软的产品就足够了。

2。 剪这款，圆脸也能变帅

比前一款更阳光，长度稍长却依然干净清爽。男生的发型如果一味追求短、干净，会容易变得死板，今年开春你可以选择头顶稍厚重的短发，以此增加一点凌乱感（两边一定要抄得利落）。

这款发型很百搭，就算是有点圆的脸型，或是可爱小男生长相，都可以剪。由于它上下两层是不连接的，因此不那么挑头型，既适合上班，又不会过于正式。如果你额头较低，看到这里就可以了。

怎么告诉发型师：

重点是中间头发不能打很薄（拯救发量少的男孩），过厚会完全失去动感，过短则会变成圆寸。

两边也不能抄得露出头皮，不仅会有秃感，还会让脸型显臃肿。长度留到 6 mm 左右为佳，一个月左右修剪一次。

早上打理只需：2 min

1- 洗头后顺着头发的流向吹干。这很重要，否则头顶与两侧的衔接处容易翘起。

2- 搓开发蜡，用三个手指揉捏头发，往不同方向捏出凌乱的束状感。

用什么产品：

■ Milbon Prejume Wax 7 90g，约合 200 元

■ 施华蔻 got2b 随型哑光发蜡 100ml，59 元

这款发型在发蜡选择上比较宽泛，在保证定型力的同时能有层次感最佳。如果你手法不够熟练，也可以选择较柔的产品，方便你反复打理。

3。 剪这款，告别梳子只用手

如果你想要油头，除了参考 ELLEMEN Digital 的西装指南，还要记住，今年春夏以偏韩式的油头为佳——它和美式油头的最大区别是，美式讲究版型，挺起来一丝不苟，而韩式更讲究蓬松，要有搓状感。外轮廓上，美式油头棱角分明，韩式则偏凌乱。

因此后者更适合亚洲人的脸型特质，亚洲人的脸普遍没有欧美人那么立体，如果顶着很正规的油头，会让人显得老气，要不就会把脸型缺点完全暴露出来。

这款发型的刘海可下放可上抬，因此额头较高的也依然可以尝试。

怎么告诉发型师：

连接处不要修得太整齐，可以稍稍有些往外翘。鬓角厚度有两种选择：如果喜欢街头一点，可以剪到 3 mm 左右，如果想修饰脸型，可以剪到 9 mm。

要说哪种更时髦，一定是前者，要凸显出上下色调的不同，因此半个月一剪为佳。

刘海不建议分得特别规整，大约在四六或三七即可。越接近中分越要求锥子脸，那是小脸明星才有资格的，就不要尝试了。

1- 千万不要用梳子梳，从吹风时就往两边分，等到七成干的时候，用手自然拨开。注意：不要在同一个位置同方向地一直吹，要抖动着吹。

2- 为了避免汉奸头（即太过整齐），可以在头顶抓松后，用手捏出一些细节形状，不要太刻板。

用什么产品：

■ Baxter of California 硬水质发油 60ml，约合 290 元

■ Reuzel 高亮度水洗式发油 113g，约合 95 元

这款发型讲究质感，带有光泽感的发油是不二选择，不要擦发蜡。挑选时切记与美式油头的区别，要挑质地不过于硬的，定型力适用即可。

4。 剪这款，适合终极懒人

锅盖头和它的各式变种，一定是早上最省心的发型前三了。它很适合困扰于长脸、高发际线的男士，刘海能将脸型比例拉低。如果你发量也不多，烫发也可以帮你弥补。

当然，春夏季绝不能留密不透风的锅盖头，而是要剪出层次感。如果还是嫌厚重，可以选择染色。2018 春夏还是以高明度的浅色为宜，你不用全头染色，只要从头顶做一些细线条挑染，底色配色低明度的深棕色，层次感会更好。

怎么告诉发型师：

虽然是平刘海，但线条不能过于平整，切忌密不透风。刘海长度越往上走，就越显得阳光。

因此刘海也决定了它的修剪周期，如果喜欢盖眼睛的忧郁感，那 40 天到 60 天剪一次，如果不盖，一个月肯定要剪一次了。

内部剃短的地方忌讳过短，应当控制在 9 mm 左右，会让上下连接得更自然。

早上打理只需：60 sec

1- 早晨只要头发没有很翘，或是睡到变形，只需简单地用吹风机的微风，将发根吹松一些即可，或在发根用一点发泥。

2- 如果选择早晨洗头，吹干后将发根打理蓬松，再喷发胶定型。

用什么产品：

■ ARIMINO Peace Pro Design Series 立体造型发蜡 80g，约合 130 元

■ SYOSS 丝蕴男士劲至塑型定型发胶 180ml，38 元

这款发型本来就厚重，因此推荐干爽的发泥，配合发胶则可保证一整天的定型效果。

5。 剪这款，宽脸也变窄

最后一款发型适合追求小脸（不见得需要本身是小脸）的男性，以及追求清秀的偶像气质的人。圆脸、方型脸可以靠它修饰脸型，把脸拉长，颧骨突出的也适用，这个发型能为你收起两边颧骨。

由于需要打理得较松，因此适合发质偏硬的男性，如果太软会容易扁塌，打理起来比较麻烦。当然，烫发可以解决。

怎么告诉发型师：

这款发型最重要的是重量感，一定要轻薄，太重的发型会蓬松不起来。

发梢一定要有发丝感，这样才能将整个脸型收住，发梢太厚重会显得拖拉又刻意。不用担心，发丝感主要靠剪的时候打薄，是发型师的任务。40 天左右修剪一次。

早上打理只需：5 min

1- 将头顶和刘海吹松，两边头发向前侧吹。

2- 抓高头顶的发型，两边稍稍收一点，体现出脸型的修长感。切忌全方位地抓起，让整个头都显得很蓬，一秒非主流。

3- 想更时髦一些，可以在两侧、后侧抓起一些发丝——嫌麻烦也可以直接多抄掉一些，省去打理的功夫。

用什么产品：

■ Bumble and bumble Sumo Wax 50ml，约合 205 元

这款发型注重蓬松感，要用硬度强一点的发蜡。如果你的头发偏毛躁，想要更有质感，带有定型效果的乳液也可以尝试。

推荐人：POLO

资深发型设计师，曾赴日本进修美发技术，现就职于 Godhands 发型设计沙龙，擅长多种风格的裁剪造型。

一句话：

现在出门还来得及，

以及试过的人都变帅了