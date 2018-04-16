张韶涵带火了蛋卷发 然而范冰冰才是教科书般的卷发参考

导语：张韶涵的新发型上了热搜，被网友们纷纷点赞，锁骨蛋卷发的造型让她瞬间又小了十几岁，本来脸小颜好就一直徘徊在18岁的即视感，现在又搭配了蛋卷发嘟嘴卖萌你这是想回归高中少女时代吗？（来源：瑞丽网）

怎么看，这萌萌可爱的蛋卷发都有神奇的减龄效果！

不过，说起蛋卷发也已经火了很久了，而它的铁杆儿粉要从范冰冰开扒哇↑

一直对头发的保养超级到位的范冰冰，保持着重量级的浓密发量，所以当然舍不得给头发做染烫了！然而今年，冰姐居然改变了造型Style，个性十足的蛋卷发让她变得既时髦又有少女感。

对于发量少的女生，蛋卷发真的是充盈发量的最佳首选，因为它的造型重点就是蓬松感。

蛋卷发不仅可以减龄，也可以非常时尚。比如冰姐去时尚周大秀，就用了半丸子蛋卷造型，扮酷装扮既高冷又不失个性！

而当你想要增加亲和力时，只需将卷卷的弧度抓开，让它更加蓬松，就能瞬间变身如范冰冰一样的邻家少女感了。

当然，如果想要参加party或是音乐节啥的，你也可以瞬间朋克范儿爆棚，只需让头发的蛋卷变小，从发根开始侧分，就能变身嘻哈女主了。

就系这么多变、时髦的蛋卷发，你要不要也动手造一下？接下来，就与你分享两个造型秘籍哦！

秘籍一：烫了蛋卷发的妹子，如何让卷度超持久的技巧

秘籍二：没有烫发的妹子，用吹风机吹出范冰冰同款蛋卷发

好辣，跟着小编一起学习吧！

秘籍一：让蛋卷发超持久的波浪卷发技巧大公开！

烫了头发后，总觉得发梢变得干干的，经常洗、护会减少卷发弧度的寿命，所以小编在此教大家如何使用吹风机吹干头发，来延长头发的卷度，一整天都能保持弹性十足。

Step1 用毛巾吸走发梢水分，至半干后开始吹发

洗过头发后，我们经常会在头发还在滴水时就开始吹发，这样会使发丝因为水+高温而出现严重受损，所以小编建议大家洗完头后，先用毛巾压干发丝水分至半干的状态后，抹上发油后再开始吹发！

切记，一定要用毛巾压的方式吸走水分，如果用搓的话，头发会容易毛躁，同时也会破坏卷度。

Step2 吹风的温度要注意，先热后冷

烫过的蛋卷发，只需吹干即刻完成固定的造型。想要延长烫过的卷发寿命需要在吹干头发时掌握这个小技巧。

将发丝压至半干后，用热风将发丝吹干以后，再用冷风来冷却发温定型，这样卷度就能维持得更久且毛鳞片能被关起来，发丝看起来也会超级柔顺！

Step3 约会、上班出门前定个型，卷度更持久

任何时段出门前，先加湿发尾塑造持久卷度。将发卷稍稍用水喷湿后，抹上发油并用吹风机吹干，整个卷度就会变得超持久。

秘籍二：没有烫发的妹子，用吹风机吹出范冰冰同款蛋卷发

对于没有烫发的妹子，又是手残党不会使用电卷棒，还想要范冰冰同款蛋卷发？？？嘿嘿，这个愿望可以有！！！接下来，小编就来给你放大招儿！

Step1 将你的头发绑成“春丽头”

为使每一根头发都可以卷卷的，建议从耳朵的位置执行这个动作，卷好波浪要么向外要么向内卷，由发根的位置开始卷一路卷到发尾，记得要卷紧哦！

发尾拉着不要放，直接在发根的位置，将刚刚卷好的头发再卷成春丽丸子头，并用橡皮筋框住固定即可！

Step2 “春丽头”的定型

接着就用吹风机去加热两颗丸子头，建议两边各加热个30秒，且丸子头的上下左右都要吹，这样才能让蛋卷的卷度自然又好看。

Step3 散开头发，打理蛋卷造型

最后将固定的橡皮筋取下，松散开刚刚吹过的头发，使用定型类单品喷在手心，再轻轻合掌按压发丝，增加蛋卷发的弧度与造型美感。就这样，打造出范冰冰同款蛋卷发了！