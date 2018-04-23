周冬雨景甜示范用编小辫玩出N+1种花样

导语：剪了短发才知道甩头发的动作可以如此轻盈、个性、洒脱、灵动，让短发的魅力瞬间飙升。短发女星中的时髦典范一直都围绕在周冬雨、景甜、刘诗诗、高俊熙……漂亮的发色+小弧度的卷度既好看又减龄，让许多女生们都纷纷跟风走起短发style！（来源：瑞丽网）

然而短发也有缺点，需要定期的修剪+造型，稍微犯懒就会进入“长不长、短不短、乱糟糟”的短发过渡期，应该如何破？

Part1 剪了短发，才知道自己的“荷包”开启了放空模式！

剪了短发才知道自己加入了“荷包”放空模式，因为短发需要定期修剪，想要打造与明星同款的短发型格更是在造型上就要不停的折腾。

头发，自己长呗！不修剪，又能如何？

无论你的发型长度是多少，我们都需要定期的修剪头发；而短发的造型空间比较局限，更需要精心打理。

通常，女生们剪短发都是一时冲动，更多时候是跟风了明星同款。

比如，高俊熙精致短发↓

捂脸，这款真的风靡了三年了……（现在依然很火）

景甜的“脱单”式甜美短发↓

剪了短发后人气大升温，收获了事业、爱情……（许多妹子纷纷效仿）

周冬雨“不正经”俏皮短发↓

越来越喜庆的冬叔已经正式开启“不正经”造型人设了，然而却特别惹人爱！

就是这一波儿接一波儿的短发洒粮，让长发妹子跟风剪了时髦短发！

也只有剪过后，才知道自己的头发长的有多神速！

通常，想要维持最佳短发造型，每个月需要剪一次（因为短发一般只能维持1-2个月）。

对于90后的萌妹，头发的生长速度会更快，因此剪发会更显频繁些。

想要美，总要付出点啥？小编随便给大家举个“向钱看”的栗子吧↓

每次修剪发型都会洗+剪+吹（百元大钞打底儿）；

漂染了发色还要定期补色（百元大钞打底儿）；

做了烫发保养得好，维持3-4个月；想要最美造型又得染+烫起步（百元-千元之间）；

最重要的是每次去理发店都被要求加入个会员啥的，随便大几千都是个入门级……

说到这里，“荷包君”你还好吗？生生的用钱堆出来的美，挺得住么？

Part2 短发过渡期太糟心，变丑又没型！

也许“荷包”太空了，也许是因为工作太忙了，明明很时髦的发型没有定期修剪，突然进入“长不长、短不短、乱糟糟”的短发过渡期，应该如何破？

明星也是人，遇上高强度的工作，通常连睡觉的时间都会按小时精简计算。

比如景甜剪了短发后，又不能放任头发疯长，所以必须定期修剪，而剪个头发都要排档期，居然赶在了大半夜十二点的家里理发，想想也是心好累。

如果放任短发自由疯长，后果嘛，看看下边的明星示范就懂了↓↓↓

大甜甜剪了短萌发型真的很仙美，而且很显亲和力；

之后放任头发疯长，系不系要把空闲时间用来谈恋爱，所以就没空打理头发了呢？要小编说，一般懒人最爱的造型方式就是戴帽子，可以遮挡乱蓬蓬的头发。

高俊熙短发style真的引领了硬朗短发风潮；

然而短短一个月不见，火了三年的短发怎么就突然画风速转BOB长度的乱发了呢？还有这杂草般的干枯发质怎么看气质丢分一大截啊！

李兰迪素色BOB头，还是挺有日系少女感；

然而同一个动作，不同的发型瞬间从日系萌妹纸跌落为邻家小妹纸了，气质全没了。

最后，还有小编不得不说的刘诗诗啊！

虽然本编比较欣赏诗爷的型格魅力，淡素，近期为何不折腾头发了呢？

曾经的刘英俊上哪了？

还是干净、利落的短发更显魅力啊！

看看现在这乱东东的空气刘海+卡肩短发，“长不长、短不短”硬生生的把棱角分明的小脸拉成了圆下巴。

让人看了zuo急！

看来，短发过渡期人人遭遇上都会拉低了颜值呢，有没有造型技巧，既能为气质加分又能看不出未修剪时的蓬乱感呢？

Part3 有趣的灵魂拗出时髦的造型，手残党也能xiao会的个性小辫

拥有着有趣灵魂的女生会把眼前的烦恼幻化成另类style，同样“长不长、短不短”的头发，可以扎出N款时髦小辫，瞬间洋气十足，不信你看！

1发型长度：假小子发型如何拗↓

周冬雨古灵精怪小乱辫

周冬雨常规的短发+基础款发色，如此普通的发型还能让她美得清新脱俗，都要感谢造型师的用心哇！

已经将各种短发造型技巧都在头上用过了，最近，又开始引领了短发发尾扎小辫的新风潮。

别说，这样还挺美！

这款发尾扎小辫适用于任何场合啊！出街、活动、聚会、硬照……非常显个性！

在扎发技巧上需要注意，每条小辫的发量要少而精，就是细细的一缕发丝编出歪扭感。当然，它适合假小子发型长度，将乱翘的发丝编起来即可。

2发型长度：长及锁骨发型如何拗

景甜知性淑女花样侧编辫

貌似女生恋爱了都喜欢留头发，眼见着大甜甜的头发已经长及锁骨了，从短发的呆萌女生变身越来越多女人味的LOB头女生了。

如果没有修剪+造型，在这样“长不长、短不短”的发型过渡时期，最容易显得造型呆板了。从近期的活动上，发现她都是用侧分发+单根小脏辫来增加造型感。

需要注意的是无论发线是三七分或四六分，单根小脏辫都要紧贴发线做造型，千万不要满头小辫子，那样会显土气，精致发辫只需一条细细的装饰即可。

3发型长度：超多发量过肩发如何拗

吴昕扎出三条发辫变女神

吴昕的发型变化也是蛮大的，曾经挑战过高俊熙式的黄毛短发style，然而造型有些失败后迅速调整了自己的发型方向，慢慢染回了自然黑，现在终于把头发留长了！各种扎发也是美翻天！

近期，吴昕从时装周上找到了发型灵感，扎起了低马尾，并将马尾辫编成了个性小辫子；刘海更是处理得非常到位，将剩余在耳侧的刘海各编一条细细的小辫修饰自己略宽的两颊。

短发过渡期时的头发会略显凌乱，对于发量超多的女生，更是缺失了发型的层次感。SO，这款发型比较适合发量较多的女生，可以将大发量扎起，左右预留的刘海发量一定要少，否则会很显土气。

4发型长度：短发挑战如何变长发

马思纯秒变大长辫秘籍

对于剪了短发的女生有时会向往长发飘飘的感脚，瞧瞧，被冬叔带偏的马思纯最近也跟着开启“不正经”模式了。

在一次综艺节目中又玩起了长发style，虽然这头发接的有点假，但是依然可以感受一下下长发贴背的感觉了。

其实，对于剪了头发就后悔的女生真的很多，可以通过接发的方法让自己又恢复长发飘飘时，不过接发后洗发会比较麻烦，睡觉时头皮会有异物感，洗发也容易将接好的头发扯掉。因此每次洗发时建议大家去理发店请发型师专业打理，才会让造型更加完美。

想想接发其实时不如精心养护头发，让它快快长来得更实际！

Part4针对锁骨长度的短发过渡期，五款变发技巧，拿走不谢！

也许，你的头发已经长及锁骨了，又没有时间修剪，当看出不层次感与造型弧度时，我们可以通过以下五个变发技巧，帮你扮美短发过渡期。

1扭扭式低马尾

当头发可以扎起时，我们都会选择低马尾扎发，然而扭结式低马尾，你有试过吗？

造型技巧：

只需在靠近脖子的地方留下绑不起来的头发，剩下的就像我们用橡皮筋绑住塑料袋的方式一样，让头发绕个弯再固定，就能绑出一小小颗的结哦！

如果觉得这样的发型有点太随兴，可再将脖子附近的头发向上扭进发圈里，试试吧！

2韩式发尾外翘技巧

短发长到一定程度就会在发尾的地方乱翘！但要如何翘得有型就是一门学问哦！

造型技巧：

只需使用直板夹，在头发中段的位置向下夹内弯，接着发尾的部分则将直板夹改成外翘方向，并停留3秒，让发梢的外翘效果更明显！

按照这样的步骤就能夹出超可爱的短发造型，而且也不会让人觉得没整理哦！

3街头感公主头

如果没有时间使用直板夹，那么另一款小编自己也常用的街头感公主头就是你的扮美武器。

造型技巧：

公主头的位置是抓起脑后1/2的发量，并将绑好的公主拉出一小缕头发，绕着发圈绑，再将发圈隐藏，这样看起来会更加自然！

需要注意的是额头与耳朵的发际线，记得要留出一些小碎发，这样看起来脸会更小更精致。

4蓬松丸子头

短发族通常很难绑出大颗的丸子头，这时我们可以制造伪蓬松发式增加发量感！

造型技巧：

首先，利用电棒卷或直板夹，在发丝的中段到发尾卷出超级卷的卷发，且不能拉松；再将2/3以上的头发绑起来，见图中红线处的上方，自然固定一下！最后，将卡在脖子附近的头发用小黑夹向上卡住，制造出丰盈感十足的丸子头。

这款发型不需要担心头发太短，落发太凌乱等问题哦，因为它本身为了增加丸子的蓬松感，就需要制造出卷度，只需用小黑夹将所有的头发都卡在丸子周围即可。

5戴帽子+侧马尾

还有一种情况，就是短发的长度并不能向上绑太高，这时不如试试侧边低马尾吧！

造型技巧：

只需将头发分成左右不等发量，并将多的那边绑起来固定在单侧（左边多就固定在左侧），少量的头发则先用手指绕成发辫后，再与发量多的那边结合就好啦！

这款造型特别适合搭配贝蕾帽、棒球帽，让你瞬间人气爆棚！

哈哈哈……通过以上的发型技巧，就可以顺利度过短发过渡期啦！

懒懒的你，想什么时候去修整发型都可以哦！

当然即使你把短发留成长发也是可以的，淡素，要注意头发也是有生长周期的，三四个月都不剪一次，会让秀发变得干枯、分叉、易脱落，所以大家还是需要定期修剪才是美丽造型的重点哦！