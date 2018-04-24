范冰冰关于头发的招数太多了 我该先学哪个？

导语：自从范冰冰当上了美妆博主，就掀起了美妆界一阵阵变美浪潮，前有种草护发心得，后有分享剪发视频，让小伙伴们每看一次都心火烧一次。当然了芭姐也不例外，今天芭姐就来追随冰冰的脚步，给你们解析一下空气刘海怎么选！（来源：时尚芭莎）

范冰冰剪了空气刘海？减龄、乖巧颜值Up！

范冰冰剪空气刘海这件事，似乎全世界都知道了，没办法谁让她是著名的“美妆博主”呢！把自己剪刘海的视频Po到网上之后，瞬间引起了一阵刘海潮！

来，咱们近距离观察一下冰冰的刘海，发量轻薄空气感十足，不仅在视觉上让人倍感清爽，从美观的角度上来讲，还能减龄。

轻薄的空气刘海搭配微卷的长发，把冰冰衬托的好清新，搭配干净的素颜，让她整体看起来仿佛刚大学毕业一般，青春无敌！

网友们还找出了她近期拍摄新剧的造型，在剧中，她梳着利落的低马尾搭配刘海，坐在自行车后位，怎么看怎么像未出象牙塔的清纯18岁少女！

爱空气刘海的不止范冰冰 还有她们

迪丽热巴也剪过冰冰同款空气刘海，参差不齐的样式反而给她增加了一丝丝的叛逆感，再搭配微微凌乱的长发，So元气嘿！

宋茜也剪过空气刘海，但与前二位不同的是，宋茜当时搭配的落肩发，更加乖巧可人时髦力MAX。

气质仙女袁泉则是用空气刘海搭配的短发，尽显大女人范儿。

这么多女明星们对空气刘海都抛出过橄榄枝，可见其在时尚圈中的流行程度。但是看到这里，有很多小仙女却开始犹豫了，适合她们的不一定适合自己。没关系，芭姐按照脸型来告诉你们该剪哪一款！

空气刘海怎么选？

答案：按脸型选！

鹅蛋脸+轻薄微短

这个脸型的妹子可选择性确实比较多，但是有2点也要注意，第一：刘海不要过于厚重，过于厚重的刘海会给人带来“沉重”的感觉，轻薄空气感的刘海是最好的选择！第二：微短，介于脸型的优势建议各位选择稍微短一点的样式，看起来更时髦哟~

方形脸+微卷微长

方形脸的妹子们一定最苦恼下巴的“棱角感”了吧？芭姐早有对策！可以选择微卷的长刘海来修饰脸型，放置在两侧让五官更立体，一举歼灭棱角腮帮子给整体带来的“硬朗感”。

长脸+微长刘海

长脸妹子们的普遍苦恼就是觉得自己脸型偏长，所以你们最不能选择的就是“超短刘海”。不但起不到修饰脸部的作用还会使你的脸看起来“愣愣”的。所以我们在选择的时候，微长微挡眼是你最好的选择。

圆脸+微长偏分刘海

圆脸妹子们的最大特征相信已然不用芭姐多说了吧，你们最该选择的就是偏分长刘海，遮挡肉肉妥妥的！

空气刘海怎么打理？ 3招让你快速出门

大招一：拒绝油光！

免洗喷雾上场

有刘海的妹子们第一害怕的就是：出油。不仅让你整体看上去很邋遢，还会让你的造型大打折扣，而且进入夏天，这个尴尬的状况更是防不胜防。所以我们需要随身带一罐干发喷雾，一秒稀释刘海上的多余油脂，随时随地保持清爽。

大招二：拒绝扁塌！

吹风机+卷筒梳不能忘！

扁塌的刘海不仅起不到修饰脸型的作用，还会拉低你的颜值。所以在我们早晨出门之前，用吹风机+卷发棒吹一吹，再用定型产品，会延长它的美观时间。注意在吹的时候，先用卷筒梳定住刘海，沿着梳子朝上吹。

大招三：拒绝没造型！

卷发棒必备！

如果你的发质偏硬，光吹是不够的，还要加用卷发棒加强一下。加之前别忘记涂抹护发精油，避免发丝受损。卷后再抹上少量的定型产品，这样子一天都能美美的啦！