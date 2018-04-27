空气刘海来了 杨幂万年不变中分发型终于“下岗”了

导语：也许是一款造型太久，杨幂也腻了，2018春夏季节大幂幂果断更换了刘海造型，这款洋娃娃刘海，简直是空气刘海+小熊卷刘海的完美结合体，和我们小时候抱在手里的洋娃娃刘海一模一样啊！但是你该怎么打造呢？（来源：海报时尚网）

最近杨幂在参加一场品牌活动时，妆容没有上热搜，万年没有看见过的杨幂刘海到是出其不意上线了？于是妥妥的热搜被垄断……

还记得上一次在热播剧中杨幂被黄子韬掀开刘海的动图吗？这次大幂幂可是用甜蜜洋娃娃款刘海扳回一局了！

《三生三世十里桃花》的时候就吐槽人家的发际线，到了《谈判官》更有网友暗戳戳的保存了杨幂被掀开偏分的刘海动图。

其实杨幂的发际线并不靠后，发量也是女演员中比较多的，一直中分没有换过的发型也一直是2017年的发型趋势。

你也早就对很多年前那个齐刘海的杨幂毫无印象了吧？

图片延伸阅读：明星私照 杨幂

甚至上一次杨幂齐刘海还是一场“假发风波”，吊足了粉丝胃口啊……

甜美洋娃娃新刘海

但是一款刘海造型太久，杨幂也腻了，2018春夏季节大幂幂果断更换了刘海造型，这款洋娃娃刘海，简直是空气刘海+小熊卷刘海的完美结合体，和我们小时候抱在手里的洋娃娃刘海一模一样啊！

洋娃娃刘海可以增加少女甜美感

这款刘海是韩国甜系女演员的最爱，比如不老女神宋慧乔，在国外参加活动的时候，洋娃娃刘海搭配画家帽，随便一个微笑都能击穿你的少女心啊~

洋娃娃刘海可以改善脸型

不仅仅是可以让你面相甜美，洋娃娃刘海还可以修饰脸型哦！如果你的发际线比较靠上，或者是额头比例较大，洋娃娃刘海就能为你轻松打造出秀发浓密且完美的额头比例哦！

那么你该如何打造属于自己的洋娃娃刘海呢？

Step1： 分出一小撮刘海，并把剩余的头发都用发绳扎起来。

Step2： 用梳子将刘海梳直捋顺。

Step3： 用大拇指抓住要剪掉的部分。刘海到眼睛的距离为1cm，这个长度既不会盖住眼睛，干净利索，又不会因为太短而傻气。

Step4： 轻轻拉一下抓住的刘海，让刘海达到自然垂直的效果。

Step5： 然后用大拇指按住眼皮附近的部分，这样剪的时候就可以正好达到眼皮上方1cm的长度。

Step6： 闭上一只眼睛，这样可以更加精准地看到长度。

Step7： 顺着大拇指的形状慢慢修剪刘海就可以啦。

Step8： 然后稍微修饰一下参差不齐的部分，要小心下剪哦。

Step9： 最后用梳子梳一下，整理一下刘海造型，但是等等，还差关键一步！

那就是让你的刘海变得更有空气感，学会用卷发棒完成最后调整吧！

step1：因为是洋娃娃刘海，所以要用夹板先给刘海卷出一个非常自然的内扣。

step2：然后用手或者是梳子将刘海打散，制造空气感即可。

当然还有便携教程2.0版！

那就是用睫毛夹向内卷头发尾部，用吹风机吹热过的睫毛夹效果更棒哦，随身带个睫毛夹可比带个卷发棒方便多了！

简单又容易操作的洋娃娃刘海教程你学会了吗？