谁说黑色头发不时髦？蔡徐坤把染黑发当700万粉丝福利

导语：从范冰冰到舒淇和长发女神郭碧婷，无论出席何种场合女星们都一定是纯黑发色，走红毯参加电影节更是如此。范冰冰虽然尝试过很多发型，可是秀发颜色却是永远的黝黑，短发也不会选其他颜色，可见她有多爱自己的天然黑发。（来源：海报时尚网）

现在谁最火谁最带量？那一定是前阵子《偶像练习生》C位成功出道的蔡徐坤。Ikun们也用实力告诉你，什么叫做粉丝力量和实力！

当然，蔡徐坤也从没让粉丝失望过，不但在节目中随时表白粉丝，更是穿粉丝送的衣服，听粉丝的话唱更多歌给粉丝听，什么叫宠粉丝，蔡徐坤就是最佳代言人。

人气直线上升的他，微博粉丝数量更是突破700万大关，于是粉丝控的他亲自上阵送上福利——发出黑发新造型自拍照。短短几分钟内转发就过万，这张黑色头发的自拍截止海豹君发稿日已经转发500万+，人气可见一斑！

粉丝更是纷纷留言“黑色头发更帅气”“换了造型更喜欢蔡蔡了！”等等，原来黑色头发也能Hold住年轻爱豆气质？

原来黑色头发也能这么时髦？

金·卡戴珊 （Kim Kardashian）

其实关于纯黑发色，你们之间的“误会”可大了！

从范冰冰到舒淇和长发女神郭碧婷，无论出席何种场合女星们都一定是纯黑发色，走红毯参加电影节更是如此。

范冰冰虽然尝试过很多发型，可是秀发颜色却是永远的黝黑，短发也不会选其他颜色，可见她有多爱自己的天然黑发色。

黑发适合发型：直长发型

适合人群关键词：浓密、长发、中分

容易打理指数：★★★★★

如果你的发质很好，天生的黑发还浓密，发质和郭碧婷or范冰冰一样，那么真的要有一些耐心，让头发自然长长，甚至不需要过多关心，也不用每月都去理发店修理，经济实惠好打理就是黑直长了！

黑发适合发型：妩媚卷发

适合人群关键词：性感、大卷、大型Party

容易打理指数：★★★

黑色长发特别适合范冰冰这样的好莱坞式大卷发，如果你是御姐风格，或者是要出席正式场合，将黑发卷成波浪型，庄重优雅又不失妩媚气质，只要一只大号卷发棒就可以实现哦！

黑发适合发型：精灵短发

适合人群关键词：小巧、短发、时尚

容易打理指数：★

如果你是小鸟依人的身材，瘦瘦小小的，像王子文或者郭采洁一样的可人儿，那么黑色的精灵短发不要太时髦了！

只是因为这款发型对修剪要求很高，所以需要每个月到理发店打理，不怕麻烦的仙女可以试试哦！