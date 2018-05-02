无惧洗剪染漂 欧美网红护发产品了解一下

导语：又到了夏天折腾头发的时候 繁琐的洗、剪、染、漂对毛鳞片的危害多大，但是！！你可曾想过，难道夏天就要顶着一头无聊的黑发过吗？快来看看好莱坞的明星们是如何保养头发的。（来源：yoka时尚网）

为了造型全方位360度零死角，女神们当然会各出奇招来呵护那一头柔顺的披肩长发。

卡戴珊家小妹妹 凯莉-詹娜（Kylie Jenner）自从2014年与Bellami Hair合作推出接发新产品Sugarbearhair Vitamins以来，不仅在instgagram上亲力亲为示范护发新招式，把包括姐姐科勒-卡戴珊（Khloe Kardashian）

女神凡妮莎-哈金斯（Vanessa Hudgens）等一众好莱坞女神都变成这款神器的忠实拥趸！

除此之外，金大姐本人的头发也是非常初期不易，说金就金，说黑就黑，说长就长，说短就短。她的秘诀是什么呢？

秘诀

michaelsilva hair+ kbeauty hair 这两款易搭配，什么造型都难不倒金大姐。

超模 Roise Huntington-Whiteley 的发型也是变化莫测，但是歪果仁发质柔软，禁不起“狂风暴雨”的糟蹋，但是她秀发“利器”让自己的头发永远在没有造型的情况下柔润飘柔。

Moroccanoil， 肌肤保湿，头发也需要长效保湿，这样毛鳞片才能健康，才能更好的长出顺柔飘逸的秀发。

现在市面上既能让头发充满造型又能滋养秀发的也是很多，但是被好莱坞明星宠爱的可少之又少。Irina Shayk专门在自己的ins上表达对Loreal hair的喜爱。

不仅如此，天然的产品对头发也是相当保养的哦，比如说Hilaria Baldwin用椰子油来涂抹头发。要知道，椰子油对秀发可不是一丁半点的包住，无论再怎么折腾自己的秀发，只要坚持用椰子油，头发就能保持怒米健康。