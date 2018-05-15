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夏天来了，你的发际线准备好了吗？！

夏天来了，你的发际线准备好了吗？！
2018年05月15日 00:40 新浪时尚
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　　导语：天气愈发炎热，恨不得天天露出脑门见见光！然鹅，理想是丰满的，现实是骨感的，不是每个人都拥有完美的发际线和饱满精致的额头，特别是职场焦虑女青年！（来源：ELLE中文网）

　　听说你想找一部集“高级玩家养成、暗黑职场宫斗，葵花恋爱宝典”为一体的电视剧？《北京女子图鉴》了解一下？

　　戚薇饰演的陈可在北京真实的职场奋斗史，引发北上广众多少年少女的共鸣。从“小白”到“女强人”，伴随陈可一路蜕变的可不止妆扮哦~

　　抛开初期职场小白的造型不说，陈可一角后期造型可谓美艳动人，网上更是出现了不少“戚薇同款”，从衣服到化妆品一应俱全，简直就是名副其实的带货女王啊！

　　陈可一路升职加薪走上人生巅峰，除了常伴身旁的朋友，还有一位，也和她一起“越来越高”，那就是：发！际！线！

　　当年，陈可作为北漂初来乍到，那个时候她还是一名幸福的发际线“富豪”！

　　随着升职加薪，她的发际线逐渐变成了这样↑↑↑

　　把时间线再往后调一调，她的发际线已经瞬间后移了好多。

　　电视剧最后，陈可成功变成了一名职（发）场（际）很（线）成（后）功（移）人士。难道，这就是传说中的“我变秃了，可是我也变强了吗？”

　　其实，戚哥平时的Look也非常符合剧中人设，栗色大卷发，明艳的大红唇，霸气冷艳！丰盈的长卷发尽显女人味。

　　这气场，这坐姿，御姐范儿十足，蓬松微卷的长发不仅很好的修饰脸型，还把发际线的小缺点全部遮盖住啦。

　　变强可以，变秃？不存在的！不可否认，由于压力、精神紧张等原因，确实会引起发际线后移的问题，想要夏季有勇气露额头，到底怎么做才好呢？

　　先来看看All Back造型的优等生们是怎么做的吧~

　　Anglebaby的发际线其实已经很完美啦，但有些风格的穿着并不适合All Back造型，在额头两侧留两缕龙须刘海，在修饰发际线的同时，也会更减龄哦。

　　娜扎的发际线同样饱满圆润，只需挑出一缕碎发，就能增加灵动感。搭配牛仔Style，帅美并存。

　　颖宝如今的发际线形状近乎完美，随意留出一点碎发，就相当可爱啦。

　　年轻就是王道，宋祖儿的发际线高度适中，形状也很漂亮！想要不显脸圆，不妨像她一样将头发中分，适度留出“美颜线”，温柔动人。

　　如果觉得总把碎头发留出来不利落，也可以试试范爷这种编发造型，头发遮盖的位置就是发际线暴露的地方，既优雅又大方，还有一种独特的古典美~

　　那么究竟什么样的发际线才算是完美呢？

　　女性发际线，形状上以圆润自然为美，按东方传统审美应发际线要起伏有度，形成一个自然的“小M形”，即要有“美人尖”才是标准具有美感的完美发际线。

　　当初大幂幂这张图曾一度被拿来调侃，发际线高的痛，不止你有我有，女星们也深受困扰。

　　如果发际线较高，紧贴在头皮上的All Back造型绝对是大忌，杨幂最近这款偏八字刘海的造型就很合适，满满的少女感。

　　同样不适合这种All Back造型的还有Wuli糖糖，但唐嫣的优势则是逆天的小脸，所以把发型换成龙须刘海以后，颜值直线飙升！

　　宋茜的发量并不少，但她较高的发际线+饱满额头总显得过于突兀，剪了一个显嫩的空气刘海之后，过高的发际线完全看不见啦。

　　丫丫自从生完宝宝以后发际线就有明显后退的趋势，聪明如她，在梳All Back发型时，总是会留出几缕碎发在额头两侧，视觉上弱化发际线问题。

　　想要迷人发际线？除了在刘海上下功夫，“伪妆”也少不了！

　　Step1：用刷子蘸取一些平时在脸上修容的阴影粉，抖露余粉后，将修容粉细致涂在额角发际线处，遮盖住额角的肤色。

　　Step2：然再用睫毛膏刷一下额角的碎发，让额角的纹理更自然，发际线就可以成功隐藏好啦！

　　好物推荐：

　　谜尚摩登单色眼影 MBR02 早安咖啡 RMB45

　　ETUDE HOUSE伊蒂之屋精雕轮廓修容盘 RMB138

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　　夏天来了，你的发际线准备好了吗？！

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