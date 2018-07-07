为明星也难逃的“流汗刘海”支一招

导语：又进入高温热浪季，离开了空调房，我们的身体立马开启调温模式，不停的发汗调控自身代谢以防中暑。然而发汗后，带给我们除了妆容上的困扰外，最直接的表现就是高温引发的头皮味、头皮晒伤、头皮出油闷痘，邋遢感由“头”而生！瑞酱找到了明星们的夏季美发清爽大招，马上与你分享！（来源：瑞丽网）

Part1进击的热浪来袭，你的发型还好吗？

火辣辣的热浪来袭，高温发汗让许多明星中了招，为了一丝清爽感，最直接的方法就是把头发扎起各种“小团子”，然而这样的发型让原本就不够蓬松的发丝，突然紧贴在头皮，刘海还会伴有一丝丝的黏腻感……呃~看着明星因热浪被“黑”的如此直接，系不系跟平日里的我们有点像？

发汗团团长-陈意涵

隔着屏幕瑞酱都能感觉到陈意涵被热的受不了，鼓起的腮帮配上这乱乱的“沙发”丸子头，基本与宅女相似了。

运动扁塌系-张韶涵

爱运动的女生夏天最大的困扰就是发汗后发丝打缕，看着紧贴头皮的发丝，突然觉得张韶涵的额头太显眼啊！与平日海藻大波浪style差很大，像酱紫太接地气儿的自拍还是能省则省吧！

夏季“捂汗”派-张天爱

已经是高温季了，还能头戴针织帽+脸捂黑口罩，不问张天爱本人的感受如何，瑞酱看着都全身发汗啊！当然从发梢与刘海此时打缕的状态下，就知道她一定“狂热”了。想想这造型闷出一头的痘子都不算啥，她已经离发丝“中暑”不远了。

刘海出油系-吴昕

系不系犯懒了啊！感觉吴昕这刘海严重冒油啊！而且略显疲惫的精神可能没有好好休息，看着头顶略显崩塌的发丝与油感，深深的感觉到清爽发丝对颜值的重要性。

明明靠颜值吸睛的女星们，遇到高温热浪怎么就妥协了呢？为何不与我们分享一些扮美的技巧呢？就酱被当反面典范真的好吗？

Part2 杨幂、马思纯靠“汗湿”刘海逆袭，为新造型加分！

想在高温天儿也能拗出美美的造型吗？杨幂、马思纯带头玩出造型新花样。既然额头会发汗，不如将计就计，用“汗湿”感刘海玩转性感style，也是妥妥加分了。

杨幂剪对了八字刘海，整个人气质大变，感觉又做回“少女幂”了！

她的八字刘海既能减龄扮嫩，又能性感迷人！

与吴青峰合影时，扎了公主发，宽八字刘海将左右两侧的高发迹线完全修饰，瞬间活泼可爱，妥妥的标准迷妹啊！

然而，想要在这个高温季也能气场全开，“汗湿”刘海+海藻般的迷人卷发才是她的性感主线，蓬松的发量与略显“汗湿”的刘海，慵懒气息中透着一丝丝迷人、性感。

“汗湿”刘海的发型特点就是刘海周边有一点湿发感，不但不会油腻，反而有点小清新的感觉，看马思纯就知道这款刘海很美很时髦了。

刘诗诗更是将“汗湿”进行到底啊！发丝打缕就是“汗湿”感发型的重点，而诗爷满头打缕发丝，让整个人清爽了许多，特别适合这个炎热的夏天啊！

大甜甜的这个造型属于“汗湿”刘海中的拔干类型，蓬松的盘发，刘海也很清爽，只是用发油微微的将刘海滋养了一下，让刘海比较固定。

李兰迪的“汗湿”刘海则更显湿润些，修饰额头与脸颊的效果更加明显，有层次的编发让她整个人气场全开。