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睫毛夹拯救塌刘海 夏日“急救”三部曲

睫毛夹拯救塌刘海 夏日“急救”三部曲
2018年07月10日 16:39 新浪时尚
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　　导语：新一季《奔跑吧》收官，Baby作为赢家成为最后C位。有没有发现换了发型剪了刘海的Baby更少女更美了呢？（来源：爱丽时尚网）

　　（图片来源：视觉中国）

　　不过夏季对有刘海的妹子并不友好，出油出汗刘海瞬间扁塌，绝对是“人生的重大考验”！在《向往的生活》下期的剧透中，经历了一天“农活”的Baby，刘海依然很自然。出门在外，如何保持刘海的自然“清新”呢-？

　　（图片来源：视觉中国）

　　睫毛夹拯救刘海

　　Step1 先将刘海分成三或者四个区域

　　Step2。拿睫毛夹的手势要像夹下睫毛一样，倒过来将头发一撮撮的夹起来。

　　Step3。从根部开始，过程要像三段式夹睫毛法，一段又一段的将刘海夹弯，蓬松的刘海就又回来啦。

　　轻便发卷 随身携带

　　有刘海的女生发卷绝对是必备单品之一，出门在外随身携带一个发卷也是很方便的。轻便不说还可以帮助你重回刘海的蓬盈空气感~

　　一喷见效 女神包包里的秘密

　　这个季节里免不了刘海出油，造成扁塌。不妨在包包里放上一罐干洗发喷，必要时拿出来去卫生间整理一下，干爽效果立现。和睫毛夹或者发卷搭配使用，效果加倍哦。不过干发喷并不能代替洗发，所以不能过度依赖干发喷雾哦。

　　[编辑推荐]

　　Batiste干发喷雾

　　推荐理由：200ml/RMB49

　　推荐理由：通过独特技术将大米研磨成粉末，非常细腻，能够吸取头皮上的油分和水分，摸上去滑滑的很容易抹开。锁住出油部分，让头发清爽蓬松。

　　klorane康如免洗干发喷雾

　　推荐理由：RMB128/150ml

　　推荐理由：无需水洗，有效去除头发及头皮上的油脂、脏污和异味。适合所有发质，敏感性头皮亦适用。于户外活动、长途旅游、出差白领、妈妈坐月子或不方便清洁头发时使用。

刘海出油睫毛夹
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