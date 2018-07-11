空气刘海下午变“瀑布”？是你的护发方式出了错

导语：没有发现今年众多女星剪了刘海-样式虽然不同但是效果都是一样的，就是减龄！但是刘海真的很麻烦啊，早上需要打理不说，下午完全塌在脸上无法拯救。如果你也决定在夏天去Follow一个刘海的话，不想变瀑布刘海，这些护发方式一定要学习。（来源：爱丽时尚网）

洗发前仔细梳理

洗发前先用梳子进行梳理，可以减少洗发过程中拉扯而造成的断发。还能顺便梳走头皮屑，而梳发的动作可以促进头皮血液循环，让头发更加强韧健康。

夏日洗发露也要Update

夏天皮肤要换清爽的护肤品，头发也要换清爽的洗发露咯。不仅如此，有些姑娘为了让头发持久飘香，选择香味非常持久的洗发露，这可能是造成你头发油的重要原因。香味持久又“刺鼻”的洗发露，有些含有化学香料成分，会给头皮带来刺激，让头皮的状况越来越糟。

洗发要洗两次

洗发时，以33-37度的水温将头发冲湿，避免用过烫的水洗刺激头皮。冲湿后先不要使用洗发露按摩一遍头皮，紧接着用第二次使用洗发露仔细按摩头皮，1-2分钟后冲洗干净。

护发素只涂发梢

太多多余成分停留在头皮是造成头发油的重要原因之一，在使用护发产品时，记得不要涂抹到头皮，尽量以发梢为主。

减少造型产品的使用

如果你每天要使用发蜡、定型液等产品打理发型，这些成分也可能是刺激头皮出油的重要原因，尽量避免使用最好。

夏天不让刘海变“瀑布”从护发开始。