如何留住少女时期的丰盈发量

导语：脱发也成了我司小姐姐们最关心的问题，脱发如化疗，发量稀少显得发顶好塌，用什么蓬松喷雾都没用！还没怀孕先孕秃。。。再也不能不关注脱发问题了！发型决定颜值，脱贫脱单不脱发，防脱指南在看这里让你留住少女时期的丰盈发量！（来源：爱丽时尚网）

用一个简单的“拉发实验”就能帮你判断是否有脱发问题，只要轻拉头发6-8次，看每次拉下来的头发有没有超过3根，如果有，就表示头发毛囊比较脆弱，要特别小心了。除了掉发数量超过正常值以外，发际线后移，单侧或两侧额角、以及头顶等局部毛发变稀疏，也都是脱发的表现。

脱发的原因看看你有没有中枪

频繁的染发烫发和使用不适合的洗发护发产品也会刺激头发，损伤发质导致脱发现象产生。

经常使用含硅洗护产品，产品中的硅就会附着在发丝上，并且很可能堵塞头皮毛孔，形成角栓，影响毛囊健康。

熬夜作息不规律，工作学习压力过大使内分泌失调也是产生脱发现象的元凶。

过度的节食身体中匮乏的营养物质就无法通过头皮下的微细血管给毛囊很好的供养，这样一来，毛囊和发丝的健康就会被影响。

夏季温度较高，头皮毛孔很容易张开，人体的新陈代谢极为旺盛，所以容易出现轻度脱发。

洗完头发不吹干，由于闷热潮湿的环境最易滋长使头皮产生异状的各种细菌，而头皮健康一旦受到侵害，导致毛囊组织坏死，脱发自然是迟早发生的事。

建议的饮食方案：

1、宜吃新鲜蔬菜。

2、宜吃含铁质丰富食物。

3、宜吃植物蛋白丰富食物。

4、宜吃含碱性物质的新鲜蔬菜和水果。

1、忌吃辛辣刺激食物。

2、忌吃含糖和脂肪丰富的食物。

3、忌吃油腻、燥热食物。