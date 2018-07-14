头发每六周就要剪一次？关于头发的迷思你该知道

导语：“折腾”头发绝对是妹子们除了买买买以外最爱做的一件事。折腾过后又会“用尽全力”来护理头发，希望头发在“折腾”之后仍然可以柔顺光泽。（来源：爱丽时尚网）

“折腾”头发绝对是妹子们除了买买买以外最爱做的一件事。折腾过后又会“用尽全力”来护理头发，希望头发在“折腾”之后仍然可以柔顺光泽。一些“偏方”也让大家当做“救发稻草”紧紧抓劳。不过护理头发的这些迷思，真的应该重新思考啦。

迷思1：自然风干比吹风机吹好？

实际上吹风机的热风的确会伤害头发表面，但自然风干容易造成头发内部的伤害。因为头发长时间接触水份就会造成膨胀。为了要维持头发的完成，就会对发中的蛋白质造成压力，使头发受损。

对策：最好的方式是将头发自然吹感到75%，接着再用较低温度将头发吹干。

迷思2：头皮屑代表头发太干？

实际上正好相反，头皮屑是由一种在油性环境中生长的酵母所引起的。如果你担心每天洗头太干，就应该选择对抗头皮屑的洗发水。

迷思3：每六周剪一次头发能够让头发长得更快？

头发的生长是跟头皮有关系的，跟头发是否修剪没有关系。每8-12周修剪一次就可以啦。

迷思4：压力会产生白发？

会产生白发的原因跟年龄和基因有关，当你年纪越大，你的黑色素也会逐渐减少自然会产生白发。至于压力指示会造成你黑色素退得更快，所以并非直接产生白发的原因。

迷思5：长时间绑头发会容易掉发？

对于低马尾和送发髻来说还好，如果你每天绑着辫子，高马尾或是丸子头，很容易会掉头发，所以绑头发还是要温柔一点啦。

迷思6：你需要常常更换洗发水？

每一种洗发水都有不同的功能，蓬松、柔顺，特别针对染烫发质，所以你需要更换洗发水的原因是因为要针对你的头发状况给予不同的滋润，并不是一定的定理。