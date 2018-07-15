天热头发出油发质变好差？护发必须要走心

导语：天热头发出油发质变好差，头皮也变得好闷，大家夏季最怕的头气，就是因为头皮角质没去干净，夏季的洗发，可不只是洗头那么简单护发必须要走心才能拥有清爽柔顺的头发。（来源：爱丽时尚网）

1、洗头前先梳头

在洗头之前，别忘了梳头这个步骤。先梳头不仅可以把头发、头皮表面脏污去除干净，更能促进血液循环。建议使用大范围的板梳，从前端发际线开始朝着发旋梳。

2、温水打湿头发

洗发最忌干发抹上洗发水，记得先使用38~42度的温水先将头发彻底打湿，可当作第一次洗发，更能帮助后续洗发水起泡，清洗起来更省力。

3、先洗头皮

选择头皮专用的清洁产品，清洗头皮，中干性头皮建议一周洗1~2次，若头皮角质较肥厚或是偏油，则建议2~3天洗一次，头皮只要清洗干净，就不怕头皮阻塞，引起恼人的头气问题。

4、再洗发丝

头皮清洁完成后，接着挑选适合自己发质的洗发水（细软发或是粗硬发），依照发质来对应。细软发可挑蓬松型洗发水、粗硬发建议挑选柔顺型洗发水。

5、润护产品二合一

洗发后头发呈现负离子状态，必须通过润发乳中的阳离子活性剂让毛鳞片闭合，达到头发的防护效果，手边的护发产品也能替代润发乳使用，若发质真的需要修护则两者皆可使用。

6、头发、头皮一定要吹干

这个动作很重要，这也是为什么大家都想买一台好的吹风机来省时间，头皮若没吹干容易让细菌滋生，有时候头发不够蓬松可能是因为头发的湿气太重，所以吹干这件事情一定得记牢。