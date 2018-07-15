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超显脸小的BOB头 五种造型手残女生也能get

超显脸小的BOB头 五种造型手残女生也能get
2018年07月15日 07:20 新浪时尚
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　　导语：不会变化短发造型？编辑特别挑选五款简单好打理又可以在平常工作中使用的发型，增加你们的造型感还特别显脸小。（来源：爱丽时尚网）

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　　短发是今年的发型趋势，许多国内外的明星都纷纷换上短发的造型，在众多短发造型中BOB头是相当容易入门的发型，简单基本又好整理，但是许多女生剪了这个发型后，却鲜少有变化。虽然它是很基本的发型，其实可以充满变化，擅长利用BOB头做出变化，编辑就特别挑选五款简单好打理又可以在平常工作中使用的发型，增加你们的造型感还特别显脸小。

自然吹顺的基本造型自然吹顺的基本造型

　　自然吹顺的基本造型

　　BOB头最基本的造型就是自然吹顺的样子，但是这样好像不够特别，这时候可以选择搭配上湿度比较高的发蜡，稍微抓整出头发的线条感，会让头发更立体，自然就有造型。

俏丽小马尾俏丽小马尾

　　俏丽小马尾

　　如果你的BOB头可以绑得起来，也可以先用水性的发蜡大略地抓出一些线条，最后再绑上马尾，利用一点凌乱感创造出自然线条，也能让造型不会过于死板。

加顶帽子更方便加顶帽子更方便

　　加顶帽子更方便

　　天气越来越热，一顶草帽就能遮阳消暑，面对要常常出去晒太阳的日子，换上一顶简单的草帽就能打理好造型。

公主头也能轻松没问题公主头也能轻松没问题

　　公主头也能轻松没问题

　　既然马尾都可以绑了，当然也可以尝试一下公主头造型，比起马尾更有浪漫的气息，也是很方便的造型。

加点发饰让造型更有变化加点发饰让造型更有变化

　　加点发饰让造型更有变化

　　如果想要多点变化，加上发饰也很不错，这时候就很推荐一些大的金属质感发饰，随兴的一放，造型感自然就出来了。

女生造型bob头
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