半岁萌娃发量惊人吸粉无数 90后秃头少女十分羡慕

导语：一位日本的半岁萌娃，因为头发太过浓密而吸粉无数，网友戏称真人版“蒙奇奇”，超级羡慕了！（来源：YOKA时尚网）

半岁萌娃发量惊人吸粉无数

半岁萌娃发量惊人

一个来自日本的半岁萌娃，因为头发太过浓密而吸粉无数。据孩子爸妈说，女儿出生时头发就比正常孩子浓很多。网友直呼：“这简直就是赢在了起跑线啊！”

日本半岁萌娃发量惊人

网友纷纷留言说：

“好像蒙奇奇啊”

蒙奇奇本奇

“这个发量让多少人羡慕嫉妒，天生是个做科研的美人胚子。想当年我们的发际线也不像如今这般，犹如清代的阿哥”

一个来自日本的半岁萌娃

“能分我点吗，90后秃头少女了解一哈”

萌娃发量惊人

现在越来越多的女生都深受掉发困扰，经常开玩笑说90后都秃头了，秃头女工了解一下。好想拥有浓密的秀发啊！

敲可爱

日常生活中保养头发的小Tips：

1、均衡的饮食，也可以多摄取地瓜、红萝卜、燕麦、富含维他命C的水果等。

2、洗发后立刻吹干，千万别让头发自然风干。

3、使用造型加热工具时尽可能开最低温。

4、运动、瑜珈、冥想，给自己舒缓压力。

5、洗发的每一个环节都适度进行，适中水温、轻轻搓洗头发、不使用过量产品。

正确洗发

正确洗发步骤看这里：

Step1：洗头发前用手指对头发进行梳理，尽量梳开特别打结的地方，然后对头皮进行按摩，促进血液循环。

Step2：温水冲洗头发，使头发湿透。包括头皮。

Step3：一定记得用手、打泡网或者起泡瓶将洗发水打出泡沫，再涂遍整个头发。切勿直接将洗发水倒在头上搓泡沫，会伤害头发头皮。

Step4：先按摩头顶，然后按摩两鬓处。用指腹轻抓头皮，清理发丝就行了。不要用指甲，因为容易伤害毛囊，甚至感染细菌引发炎症。

Step5：温水清洗，将所有的泡沫冲光光！清洗的时候也可以按摩头皮，顺带理顺发丝。