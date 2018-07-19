追剧不能停 金秘书的马尾有点儿美丽

导语：世界杯以法国夺冠落幕了，为期一个月的世界杯终于结束了，当四年一次的盛大节日画上句号那一刻，大家多多少少会有点失落。仙女们可以继续追剧继续补剧了我打算先把《金秘书为什么那样》补完，让少女心炸裂这部剧也太甜了，然而金秘书的马尾也太美了！（来源：爱丽时尚网）

整部剧中在上班的剧情就占了一大半，而金秘书不管衣服怎么变，上班的时候都是一束高马尾辫。

让朴敏英给大家带来亮眼效果的估计要归功于剧中——韩式高马尾。不仅显得干练专业，还能显得清新又时髦。

又长又卷的刘海有很好的修颜效果，让发际线、脸型变得更为精致。

夏天那么热，长发的女生是不是每天都很想扎起马尾，让后颈和背部的皮肤休息一下呢！马尾是很多女生爱扎的发型，不但简单清爽又好看，但是原来马尾也有分高马尾和低马尾，而且不同的人适合不同的高度，就看这2点看看你适合扎哪种马尾吧！

1、看脸型而定

比较圆脸的人比较适合高马尾，因为这样看起来可以让你的脸部变得更尖而且有轮廓，没有刘海的女生更可以选择all back马尾发型，这样就能变得更清爽。脸型比较长的女生可以尝试把马尾扎低一点及挑蓬松一点，可把脸显得比较圆，修饰较长的脸型。

2、再来看头发质素

如果本来的头发是偏硬并带有卷度，可以扎高一点的马尾，加添一点活泼可人的感觉，有效减龄，要是头发比较软且柔顺，垂坠感较重，那可以选择低马尾，轻轻把头发绑起即可，突显出温婉柔顺的感觉。