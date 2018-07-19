受够夏日细软扁塌发了吗？听说这样才能完美过夏天

导语：广大细软发的朋友们，你们的头发是不是也常常遇到这些困扰吧~跟朋友们一起自拍时，自己头发总是扁到像刚睡醒，头发最塌脸最大；更别说戴了遮阳帽后，头发更是贴到无法见人，还会被同事误以为没洗头就来上班。（来源：爱丽时尚网）

到了夏天，加上汗水和出油，头发根本贴到有如一片黏在头上的海苔！到底要怎么做，才可以拥有一头健康又蓬松的秀发呢-

洗发前先梳掉灰尘

不论平时是否常在户外走动，现在环境空气中的悬浮粒子多，头发对外接触的时间也长，除了汗水和出油，更累积了不少灰尘、脏污，而这些都是影响洗发水起泡程度的关键。所以洗发的第一步，就是先将头发好好地梳开，透过梳子把头发和头皮表面的脏污弄松并带走，还能顺便按摩头皮，促进血液循环，不论对头皮或头发都比较好。

↑建议使用刷头间距较宽的梳子，比较不会伤害到头皮

不论长发或短发，发尾都比较容易打结，所以梳头时，建议从发尾开始，先将发尾的打结梳开，再从发根从头梳到发尾，把藏在头皮及头发上的脏污梳下来。

温水先冲走皮屑脏污

开始洗头时，先用温水将头发上还残留的脏污冲干净，并稍微轻轻搓揉头皮。切记水温千万别太高，水温过高不只容易刺激头皮，且高温会使头发毛鳞片张开，发丝水分流失更快。建议将水温控制在与体温差不多的温度，约摄氏36~40度左右，以头皮不觉得烫为准。

第一次洗头皮，第二次洗头发

冲发后，使用适合自己的洗发水，先在手掌将洗发水搓揉至起泡，再从发中开始搓揉，慢慢洗至头皮。第一次洗发主要为清洗头皮，洗发水停留时间别超过1分种，只需把脏污、灰尘、头皮屑冲走即可。

接着第二次再洗头发，一样先将洗发水倒在手上，轻轻搓揉至起泡后再涂抹在头发上，记得均匀涂抹，避免局部浓度过高。另外，头发会扁塌，就是因发根没有足够的支撑力，尤其细软发的人更要从洗发开始解决，选择有丰盈效果的洗发水，在洗头时就可帮助深入发蕊强化支撑力，让洗后头发自然丰盈蓬松。

且要切记，洗头时不要用指甲抓头皮，而是用指腹将起泡的洗发水轻轻揉进头发中，用指腹轻按头皮，避免伤害头皮。双手以锯齿状或画圆圈的方式来洗头，这样可达到按摩头皮，促进血液循环的效果。

护发产品要避开发根

头发洗净后的护润，要选择适合自己发质状况的护润产品，以轻柔按摩的涂抹手法均匀涂上发丝勿搓揉，并留意不要涂到发根头皮，停留3~5分钟后冲洗干净。

尤其细软发在护发产品上的挑选，要注意只针对发尾做加强，避免增加发根负担，建议可选择增加养分补给的护发素，帮助发丝对抗老化，或含有能帮头发补充角蛋白与蚕丝胺基酸的润护品，可修护发丝，但也不会造成发根的负担而扁塌。

用毛巾吸掉多余的水分

头发冲净后，千万不要因为想快速吸干水份而用毛巾猛搓头发，湿发状态下毛鳞片是最脆弱的时候，过度搓发会让发质变得更毛躁、没有光泽！建议用毛巾包住头发，轻轻地拍，先把多余水分吸干，后续的护发、养护品也才会更容易被吸收。

仔细吹发也是蓬松秘诀

吹头发，其实也是头发保养中很重要的一环，仔细吹发是让发质好转并蓬松的因素之一。一开始湿发状态时，先用中热风吹，一手拿着吹风机保持约15~20cm的距离，另一手左右拨弄头发将发根吹干；快干时，可转为冷风顺着表面头发梳整，让头发更柔顺有光泽。