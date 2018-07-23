头帘被热成“条形码”？baby林允教你打理刘海

导语：夏天又闷又潮，不仅皮肤不清爽，更是令刘海星人崩溃！每天不管做多久的造型，出门一秒破功。要不就是出油，要不就是没有卷度，反正怎么样都不合心意。刘海其实很好打理，看看芭姐怎么教你！（来源：时尚芭莎）

留住刘海的这几招你得知道

刘海有个天敌

叫夏天！

夏天最怕的就是天气热，还总下阵雨，哪里都湿答答的又让人觉得喘不上气。

天气一闷，就容易出汗，除了身上黏黏的不舒服以外，刘海很容易出油，变成“条形码”。

而潮湿导致的空气湿度变高，会让头发像被水浇湿一样没有想要的形状！在家卷了好久的空气刘海分分钟消失，耷拉在脑门上，给形象减分。

每年夏天都要和刘海斗智斗勇，想让它时刻保持在线状态其实并不难！芭姐今天教你大招~

她们都这样打理刘海

还不快来看看

Angelababy

Angelababy自从为新剧剪了刘海之后就受到一众好评！她本人也大方的在小红书上分享了自己的懒人打理刘海秘籍。用喷壶喷湿刘海后，用滚梳带一下，立刻解决闷热带来的出油！一个随身携带的空心卷就可以让你的刘海随时随地保持刚卷完的蓬松状态哦，消灭潮湿问题！

林允

林允作为行走的种草机，自从剪了刘海之后新鲜的不行，每天都在变着法的“秀”刘海。从林允小红书的剪刘海过程中，可以看到，林允也选择了这种非常大众的空心卷来达到一个自然卷度的空气刘海。

徐璐

徐璐更是用了一整条视频来安利这个无敌好用又方便的空心卷！可见这个神器对刘海星人的重要！

沈梦辰

而从出道到现在一直以刘海形象出现的沈梦辰，也有自己一套打理刘海的办法。她的方法适用于出门前，给自己提前做好一个铁刘海。用夹板夹出喜欢的弧度后，把发胶碰到刘海根部。沈梦辰称它为“十级大风也不会吹乱的刘海”哦！

芭姐给支几招！

让刘海对你唯命是从

万能之王空心卷

从这么多明星的安利里，可以看出，如果想要时刻解决刘海问题，一个空心卷是很重要的。不重也不占地方，带在身上最方便啦！而且效果非常好，不会因为手误而导致卷失败，是一款简单上手又轻巧的好用物。

定型做好就不怕

定型胶或定型喷雾对发型的巩固性是非常重要的。对于刘海这种比较稀疏的发量而言，定型胶可能不太适合，但一个帮助固定造型的定型喷雾可以帮助你摆脱很多出门后的烦恼哦~一个好看的刘海就应该纹丝不动，越夜越美！

干法喷雾很实用！

如果想要快速达到蓬松刘海不油腻的效果，其实很多定装散粉和免洗喷雾都可以快速帮刘海去油。往头上亲亲的拍扫一些散粉，或者喷上一些免洗喷雾，都可以瞬间见效！再也不担心刘海变成条形码啦~

有了它们

你的刘海就有救了！

德研丝的这款免洗润发喷雾在给头发迅速带来干燥效果的同时，创新3D锁色科技，特含油橄榄叶提取物，有效对抗自由基，保护秀发角蛋白。

这款喷雾含有马齿苋提取物和有机欧洲水青冈提取物，清除自由基，防止秀发干枯老化。而且免冲洗，轻盈配方，秀发零负担。发丝润泽弹卷，打造迷人卷度。

威娜这款干物香波可以在头发随时随地出油的同时，随时随地补妆，创造丰盈的效果。此配方中含有木薯淀粉，可唤醒秀发活力，瞬间吸油！

这款免洗喷雾，顾名思义无需用水，2分钟即能使秀发恢复洁净丰盈，有效去除头发及头皮的脏污、油脂及气味。

这款卷发棒小巧又可以随身携带，正适合刘海的大小，直卷两用！让你三分钟就可以get超好看的空气刘海哦！

你学会怎么打理你的刘海了吗？就算烈日当头，出门也要做个精致女孩！