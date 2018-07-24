天气热到爆 头发也跟着油？不存在的

导语：气温变高了，头皮也变得容易出油，懒得天天洗头，是该出动干洗发的时候了！（来源：爱丽时尚网）

气温变高了，头皮也变得容易出油

气温变高了，头皮也变得容易出油，懒得天天洗头，是该出动干洗发的时候了！但干洗发充其量只是个解决发丝油腻的急救品，头皮该清理的脏污角质，还是得靠洗发来帮忙，想懒惰之前，这些观念精致的你一定要知道！

干洗发只能暂时清除油腻感

我们看到的干洗发，大多以喷雾或粉末形式呈现，内含吸附头皮油脂的功能，对于出油的发丝能暂时解决燃眉之急，建议回家还是得乖乖洗头，油脂和脏污加上汗水，长时间停留在头皮上可不是一件好事。

至少距离头皮20cm喷洒

至少距离头皮20cm喷洒

许多女生都会犯的错误就是距离头皮太近，或是仅在头皮最表面喷洒，喷雾本来就难控制粉末的量，太接近头皮喷洒很有可能会使粉末都聚集在一起，结果油没去除，头皮还覆盖一层白粉，反而更尴尬。

用梳子和吹风机制造蓬松感

使用完干洗发后，请运用你的指腹揉搓头皮发丝，让发根站起来，进而打造蓬松感。也可利用梳子先逆梳在顺梳挑起发根，若手边有吹风机可用逆风吹整，边吹边拨，打造出刚洗完头的丰盈感受。

使用干洗发之后，清洁务必要确实

市面上的干洗发有很多种，有喷雾、粉末，甚至还推出头皮控油纸巾，部分产品里面添加的淀粉，虽然能吸附油脂，但没洗干净可能会堵塞毛孔，酒精成分更有可能刺激头皮，国外更有消费者因清洁不全，引发落发危机，你不可不慎啊！

有白屑别心急，多等几分钟

若是真的不小心，喷洒太多出现白屑也别紧张，这时候千万不要急着用梳子梳，反而该用指腹多揉搓几下，多等个几分钟，白色粉末自然会消失。记得喷干洗发是要喷在头皮，而非发丝上，记得要将头发掀起来，喷在内层，一层一层分区喷，效果最好也不容易失手。

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