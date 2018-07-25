小戚薇Lucky上线 母女同款双马尾萌炸天

导语：现在娱乐圈的萌娃战队真是越来越强大了，继Angela、夏天Poppy后，又出现了一位颜值性格都好到爆表的小女生——Lucky，快看看这位小可爱是谁家的吧！（来源：海报时尚网）

《想想办法吧爸爸》宣传海报

要说起最近圈粉最多的萌娃，那绝对非Lucky小朋友莫属了。很多人对Lucky这个名字可能还对不上号，但是戚薇和李承铉的粉丝应该已经炸成烟花了。没错，Lucky小朋友就是戚薇和李承铉的爱女，最近李承铉带Lucky参加《想想办法吧爸爸》，一时间这位小可爱圈粉无数。

《想想办法吧爸爸》

戚薇李承铉女儿Lucky

节目中的Lucky同学乖巧可爱，因为是头一次上节目，不少网友都纷纷表示惊呆：Lucky跟戚薇长得未免太像了吧，这小模样简直就是童年版的戚薇本人了。

戚薇李承铉女儿 Lucky

古灵精怪

除了容貌，古灵精怪的样子也是和戚薇一模一样，这个学玩偶摇头的动图我能再看十遍！

Lucky看妈妈化妆

期待的小眼神儿

不仅如此，吃可爱多长大的Lucky宝宝还是一个预备役美妆博主！看到妈妈在化妆，就开始夸奖“妈妈你好好看啊”，想套路戚薇送她粉饼。看到她看到化妆品会发光的眼睛，Emmm，果然确认过眼神，是爱美妆的人。

戚薇《拜托了冰箱》

戚薇在《拜托了冰箱》这档综艺中也分享过，Lucky很喜欢她的一条裙子。但戚薇的育儿观非常为人称道，一定要给Lucky明确“这是我的”这件事。

戚薇 《拜托了冰箱》

陈学冬还打圆场说，你可以说“晚上回来，妈妈给你裙子”的时候，但是戚薇说，“我没有理由这样安慰她，这个东西就是我的。不能因为你年纪小就让着你，谁也不能惯你这样的坏毛病。”

Lucky双马尾

如果大家都有七哥这样的育儿观，估计熊孩子能少个十之八九吧。

戚薇女儿Lucky

戚薇《拜托了冰箱》双马尾

但其实最吸引海豹君的不是戚薇的育儿观，看到Lucky在节目中的造型海豹君只想问：七哥你是先教了Lucky梳双马尾吗？节目中的Lucky宝宝基本上都以双马尾造型亮相，和戚薇简直神同步呢~

戚薇自拍

戚薇双马尾

六一节时戚薇就已经晒过自己的双马尾造型，双马尾搭配星星眼妆，实力登上微博热搜，这波减龄力网友和海豹君都是佩服的。走在大街上，说戚薇是Lucky姐姐应该也会有人相信吧~

戚薇 《拜托了冰箱》

萝莉感这么足的双马尾，看到这里你是不是也心痒痒想Get了呢？快来跟海豹君一起学习一下吧！

经典直发双马尾

Step1

Step1：把头发平均分成两份，注意两侧留出长刘海修饰脸型，一侧用梳子梳平整。

Step2

Step2：然后用皮筋固定好马尾。

Step3

Step3：扎好的一个辫子，拉出一撮出来。

Step4

Step4：把打毛的头发绕着皮筋缠在马尾上，另一侧的马尾同理。

最后一步，用小竖发卡固定好就好了。 副本

最后一步，用小竖发卡固定好就好了。

文艺编发双马尾

1

Step1：先将头发梳顺，然后将头发均等的分成两个部分，分别用搭的发夹如图所示的固定住。

2

Step2：将前额的刘海分出来一小撮，将右边取出一些头发编成 简单的麻花辫，在编的过程中，不停的从后面加入头发，大概编到你喜欢的位置，不要编完哦。

3

Step3：用准备好的小皮圈将编好的麻花辫固定住。

4

Step4：另一边的头发重复第三步的步骤进行编发。

5

Step5：在固定好的头发里取出来一小撮头发缠绕住皮圈，把皮圈遮住，然后用黑色小发夹固定住。黑色小发夹也要藏好哦~

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Step6：前额的刘海按照一定的方向向后扭转，隆起成一个小小的发包，用发夹固定好。

7

Step7：用卷发棒将发尾的头发烫卷，尽量分层次向内卷。

可爱减龄双马尾

头发自然中分

Step1： 头发自然中分，从分界线各取出一束头发向后拉至耳朵侧后方再固定。

将头发一分为二

Step2： 将头发一分为二，分别在左右两侧扎低马尾。

在发根下方7-8CM的地方再一次用皮筋固定头发

Step3： 在发根下方7-8CM的地方再一次用皮筋固定头发，然后将头发从发洞中翻转一圈。

按照同样的方法再翻转一次头发

Step4： 按照同样的方法再翻转一次头发。另外一侧也用同样方法操作。

调整两侧马尾的蓬松度

Step5： 调整两侧马尾的蓬松度。完成啦！

最后来接收一波Lucky宝宝的爱心攻击，准备Get同款双马尾然后开始追剧吧！