炎热夏季 精致的你还差一瓶发香喷雾

导语：炎热的夏季我们需要用带有香味的干洗香波，或者使用专门的头发香水让有点油腻的头发焕然一新，头发变得香香的同时又享受到一些护发功效。（来源：爱丽时尚网）

在炎热的夏季除了让头发保证清洁但总会难免出汗会有难闻的味道，然而总有来不及洗头，或者做饭后以及遇到公共场合有讨厌的人抽烟，也会让各种气味残留在头发里的时候。

秀发

发香喷雾，几乎与香水是同一调性的，但被调香师微调了气味之后，可以喷洒在头发上，隔绝环境异味，让头发香香的，非常自然，就像是自己自带香气。而且，发香还能提供护发效果保护告别异味。

头发也要香香的

发香喷雾会更有保养成分，比如帮助头发保湿，基本上，酒精的含量或是香精的比例会比较低一些，甚至是无酒精的，这样喷在头发上，比较不容易快速挥发，发质不会变得干涩。

编辑推荐

VIKTOR & ROLF Flowerbomb发香喷雾

VIKTOR & ROLF Flowerbomb发香喷雾 RMB329



推荐理由：用上这款喷雾就像在头发上别了一束花一样。VIKTOR & ROLF的经典香型，蔷薇属玫瑰，洋兰玫瑰和茉莉花香在广藿香基调的调和下会让你觉得自己变的温柔起来。

香奈儿五号润发香雾

香奈儿五号润发香雾 RMB380/40ml



推荐理由：润发香雾温和不伤发质，使秀发散发N°5香氛的香气。随时随地洋溢着淡雅芳香。

MISS DIOR迪奥小姐香发喷雾

MISS DIOR迪奥小姐香发喷雾 RMB380/30ml



推荐理由：用香氛妆点秀发的喷洒之姿曼妙而迷人。这是亘古以来神秘女性气息的象征。Miss Dior迪奥小姐香水系列推出迪奥全新香发喷雾，为秀发增添迷人优雅。Miss Dior迪奥小姐香发喷雾携馥郁芬芳，赋予发丝清新气息。配方蕴含活性成分，让丝丝秀发间散发性感的芬芳气息。

BYREDO吉普赛之水发香喷雾

BYREDO吉普赛之水发香喷雾 RMB407



推荐理由：这款可不再是清新挂的了，浓郁的味道简直可以直接当做香水来用了。木本香草气息不仅很令人喜爱，还可以给头发增添柔软度和光泽度哦。

MA CHÉRIE玛馨妮发用香氛

MA CHÉRIE玛馨妮发用香氛 RMB69/100g



推荐理由：玛馨妮特有的芳香。添加阻隔烟味配方，让秀发远离恼人异味。 调和芒果及百香果等水果香氛复合鸡蛋花清新香味，持续散发令人陶醉的清爽花果甜香。后调带有安神调和木调香气，散发迷人浪漫香气。

TOM FORD 绝耀倾橙香氛身体喷雾

TOM FORD 绝耀倾橙香氛身体喷雾 RMB620/150ml



推荐理由：全身和头发都能使用的香氛喷雾，灵感来自于意大利突尼斯橙花、意大利佛手柑、西西里岛柠檬及柑橘等，交织成清新迷人而具爽神的气息，即刻把你从繁忙都市送到度假天堂。

除了平时记得喷香水也不要忘记给头发做保养，毕竟你是一个精致girl！