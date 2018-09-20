乔欣打理头发的秘密武器 头发毛躁的你有救了

导语：最近，可爱的乔欣在微博上给自己立了个flag，“夏末初秋，一个人也可以开心地享受”，配图十分青春元气，看得人都不自觉地想跟着一起打卡！（来源：时尚芭莎）

乔欣

除了被乔欣治愈系的笑容感染外，芭姐还注意到了一个细节，就是她连头发丝都很“乖”，完全没有毛糙干枯的样子，在频繁做造型的状态下，可以说是护理得很不错。

乔欣微博

想知道她是如何护理头发的芭姐找到了她在社交平台上分享的平时用来护理头发的“硬件”单品——吹风机和卷直两用电吹梳，内容很干货！

乔欣大片

Panasonic有很多不同的模式，相较于dyson，风力偏柔和，吹完头发会比较通透柔顺，但是吹干的时间会比dyson久一点。

乔欣分享

Panasonic和dyson吹风机

在吹干头发后，她会用TESCOM 卷直两用电吹梳打理头发，想要直发时连梳带吹，头发会变得很顺直，刘海也可以一起打理好；还可以用卷发的功能做不同的造型，特别方便~

乔欣的分享

除了乔欣分享的单品外，芭姐还找到了几款好用的同类型产品，帮助手残星人们解决打理头发的困扰！

乔欣时尚大片

一、吹风机

明星推荐：欧阳娜娜爱用的POLA 新款负离子电吹风，采用了让与蛋白质结合的水增多的原理来恢复头发细胞的活力，风力中上，较为温和，吹完发梢不会打结干燥。

欧阳娜娜分享

冷热交替护理的功能还可以修复头发鳞片，使头发变得较为有光泽，不过不能折叠，不是很方便携带，而且需要连接变压器使用哦。

POLA 新款负离子电吹风 ￥2100

POLA 新款负离子电吹风

《延禧攻略》里宫斗得有点可爱的“舒妃娘娘”李春嫒喜欢用TESCOM铂金胶原蛋白电吹风。

李春嫒

有热风，温风，冷风+吹脸四个功能，其中吹脸功能很舒服，对头发的锁色锁水效果也是一流。

李春嫒分享

特别适合头发毛糙的宝宝们，自带胶原蛋白盒，能够在吹头发的过程中给秀发补充胶原蛋白，再毛糙的头发吹完后都会被抚平，顺滑得让人爱不释手！

TESCOM铂金胶原蛋白电吹风 5000 ￥1999

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编辑推荐

T3 羽量轻型电吹风，吹完真心零毛躁，光泽感很感人，吹干的速度非常快，适合想吹出点造型或者想要自然柔软比较轻盈质感的长卷发，对于油头皮来说蓬蓬感真的太重要啦！

T3 羽量轻型电吹风 ￥2025

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二、电吹梳&吹风梳

电吹梳和吹风梳比较适合不太会用卷发棒以及想要造型但又不想伤害头发的宝宝们，吹风梳相当于是不插电的直板夹或卷发棒，电吹梳做出来的造型持久度高于吹风梳，两者都能在保护头发的前提下做出美美的发型~

卷发梳

电吹梳/吹风梳一般分为直发单用和卷直两用，芭姐今天介绍的都是卷直两用的单品，在日常生活中更实用一些。

乔欣的时尚大片

编辑推荐：喜欢换着头用的同学可以试试Panasonnic 直卷两用美发器，一套里有四个头，吹干头发用吹嘴，整发梳用来打造清纯直发。

卷发梳可以卷出迷人的大卷，细卷发梳让细软发质可以变蓬松起来，一棒多用，非常适合出差旅行。

Panasonnic 直卷两用美发器 ￥329

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推荐Melbang 电吹梳给想要直发+简单小内扣的宝宝们，被称为“头发自然卷的救星”，持久度非常出色，就算第二天没洗头发，依旧是很顺滑有光泽的，柔顺的秀发加上内扣的发尾，乖乖可爱的仙女就是你啦~

Melbang 直卷两用梳 ￥219

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第一次使用的吹风梳是MAPEPE，想吹直发时，它能牢牢地夹住头发，然后边拉边吹干，里面的梳齿是猪鬃毛所以吹出来的头发光泽特别好还不毛躁，柔顺且直就像用夹板夹过一样，不死板很有蓬松度，完全不会贴头皮。

MAPEPE吹风梳 ￥170

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想要卷发效果时，用它卷住头发，吹出来的内卷很自然，有接近理发店里做出来的感觉哦~

欧阳娜娜长发

对于头发毛糙，不会打理做好的头发和卷发棒手残星人来说，不仅头发的洗护方面要注意，吹风机和电吹梳等外在硬件单品也很重要，两方面相结合才能让头发乖乖听话！

欧阳娜娜大片

挑选适合自己的吹风机，利用它改善毛糙打结等问题，护理好头发，再用不伤发的电吹梳给自己做个美美的发型，即使手残也不会妨碍你成为一个漂亮的小仙女啦~